Tra Tiziano Ferro e Rosario Fiorello è tutto risolto: i due hanno pubblicato un post su Instagram in cui si abbracciano. Ecco la simpatica didascalia.

Con una semplice ed innocente battuta si è creato un ‘caso’ al Festival di Sanremo. Le parole di Tiziano Ferro, ‘Fiorello statte zitto‘, hanno creato polemica ed un piccolo fastidio nel backstage. Il cantante si riferiva al fatto che le sue esibizioni arrivassero sempre in tarda serata ed aveva chiesto, in maniera scherzosa, al conduttore di accorciare i tempi dei suoi interventi. Ne è seguito un bigliettino di scuse del romano, lasciato nel camerino di Rosario Fiorello. Nelle ultime ore però si è cominciato a parlare di scontri, litigi, addirittura di un ipotetico ‘addio’ del conduttore dal Festival di Sanremo 2020. Entrambi, pochi minuti fa hanno postato su Instagram uno scatto in cui si abbracciano ed una frase simpatica: il cantante e la spalla destra di Amadeus in questa edizione del Festival hanno messo a tacere tutti i rumors!

Tiziano Ferro e Fiorello rompono il silenzio dopo la ‘lite’: il post tanto atteso

Tiziano Ferro e Rosario Fiorello hanno messo a tacere pochi minuti fa tutti i rumors che giravano sul loro presunto scontro. In Sanremo 2020 i colpi di scena non finiscono mai e la lite tra il cantante ed il conduttore ha accompagnato la giornata a tutti i fan ed il pubblico del Festival.

Pace fatta o lite mai esistita? Questo non si sa, ma i due hanno voluto fermare il ‘caso’ con un post su Instagram in cui hanno scritto ‘Fateve na risata‘. La frase è accompagnata da uno scatto super gioioso: Tiziano e Fiorello si abbracciano ed il cantante regala un sorriso a 32 denti ai suoi follower. Si stringono come due vecchi amici: la questione è conclusa!