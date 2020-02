Verissimo, ospiti sabato 8 febbraio: in studio ci sarà anche un amatissimo cantante con la figlia; ecco di chi si tratta.

Domani, 8 febbraio 2020, andrà in onda una nuova ricchissima puntata di Verissimo. Un appuntamento imperdibile, per il pubblico, quello del sabato pomeriggio su Canale 5. La conduttrice Silvia Toffanin è pronta ad intervistare tantissimi nuovi ospiti, che si racconteranno a cuore aperto, ripercorrendo le tappe più salienti della loro vita e della loro carriera. Siete curiosi di scoprire chi ci sarà per la puntata di sabato 8 febbraio? Ve lo sveliamo subito.

Verissimo, ospiti sabato 8 febbraio: in studio anche Al Bano e Romina Carrisi

Una nuova puntata di Verissimo andrà in onda sabato 8 febbraio 2020. Una puntata che si preannuncia ricca di colpi di scena. Sono tantissimi gli ospiti che andranno a trovare Silvia Toffanin che, con garbo ed eleganza, ogni settimana dà vita ad interviste davvero interessanti. E la prossima puntata del talk si preannuncia imperdibile. Come possiamo vedere nel video pubblicato dalla pagina ufficiale di Verissimo, domani in studio dalla Toffanin ci sarà Alena Seredova, pronta a raccontare tutte le emozioni della per la sua terza gravidanza. Tornerà Valeria Marini, che si racconterà a cuore aperto alla conduttrice. E chissà se Valeria si lascerà andare a nuovi commenti sul Grande Fratello Vip! Ma a proposito del reality più spiato della tv, a Verissimo sabato ci sarà anche lui, il padrone di casa del GF Vip 4, Alfonso Signorini! Quali novità svelerà sul famoso reality? E ancora, in studio ci sarà l’amatissima attrice Elena Sofia Ricci e la modella Cristina Marino, compagna di Luca Argentero. Ma non è tutto! Domani a Verissimo, anche un super papà con la sua adorata figlia. Di chi si tratta? Scopritelo con i vostri occhi:

Ebbene sì! In studio dalla Toffanin, per la prima volta insieme, ci saranno Al Bano Carrisi e la sua bellissima figlia Romina, apparsa insieme a mamma e papà anche sul palco dell’Ariston, nella prima serata di Sanremo 2020. Insomma, una puntata ricca di emozioni e colpi di scena, quella di Verissimo preparata per domani. Appuntamento alle ore 16.00 su Canale 5!