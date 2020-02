Wanda Nara, nuovo arrivo in famiglia: “E’ un maschio”, la showgirl è al settimo cielo e l’annuncio su Instagram fa sognare i fan.

Wanda Nara sta vivendo un momento davvero d’oro, sia dal punto di vista lavorativo, sia per quel che riguarda la sua sfera personale. Il Grande Fratello Vip, del quale è opinionista accanto a Pupo, sta avendo un grandissimo successo e lei incanta il pubblico in ogni puntata con la sua incredibile bellezza, ma soprattutto con i suoi look mozzafiato, che mettono sempre in evidenza il suo corpo da urlo. Sempre molto diretta e senza peli sulla lingua, Wanda sembra davvero a suo agio nel ruolo di opinionista, nonostante questa sia per lei la prima esperienza. Anche la vita privata, dicevamo, procede al meglio, nonostante qualche difficoltà organizzativa, dovuta alla distanza da suo marito Mauro Icardi, che quest’anno milita nel Paris Saint Germain. La vita di Wanda, insomma, è una continua trottola tra Roma, Milano e Parigi, e lei si impegna al massimo per stare vicino a tutte le persone per lei importanti, in particolare i suoi 5 figli. Ora, però, la showgirl ha annunciato che in famiglia c’è un nuovo arrivo, e le sue parole hanno fatto sognare i fan.

Wanda Nara, nuovo arrivo in famiglia: “E’ un maschio”, l’annuncio che ha fatto impazzire i fan

Wanda Nara è sempre molto attiva su Instagram, dove pubblica praticamente tutto quello che fa, dai continui viaggi per di lavoro, ai momenti familiari con i suoi figli e con il marito Mauro Icardi. Ogni giorno la showgirl tiene informati i followers su tutto quello che le succede, come ha fatto anche poco fa, annunciando una novità che ha fatto impazzire di gioia i suoi fan. “E’ un maschietto”, ha scritto nelle sue storie Instagram. La frase è davvero inequivocabile. A quanto pare c’è un nuovo arrivo in famiglia e Wanda è al settimo cielo. Resteranno delusi, però, quelli che pensano che la Nara sia in attesa del sesto figlio. La gravidanza c’è, o meglio c’era, ma era della sorella di Wanda, Zaira, che qualche ora fa ha dato alla luce il suo secondogenito.

Wanda, dunque, è diventata zia e lo ha annunciato con grande gioia su Instagram, taggando sua sorella Zaira e suo cognato Jakob. “Auguri alla mia splendida famiglia”, scrive la Nara, che sembra davvero al settimo cielo per la fantastica notizia.