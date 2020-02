Barbara D’Urso, anticipazione bomba per ‘Live’, in studio ci sarà proprio lui: è uno dei personaggi più chiacchierati del momento, ecco di chi si tratta.

Barbara D’Urso è sempre ‘sul pezzo’ e nei suoi programmi tratta gli argomenti più ‘caldi’ del momento. La conduttrice, che tiene compagnia al pubblico quasi tutti i giorni della settimana, invita in studio tutti i personaggi in ‘voga’ e lo farà anche nella prossima puntata di ‘Live – Non è la D’urso’. Poco fa, infatti, Barbara ha annunciato sul suo profilo Instagram uno dei grandi ospiti che ci saranno domani. Sempre molto attiva sui social, la conduttrice fa impazzire spesso i suoi followers con foto in cui mette in evidenza il suo corpo da capogiro, ma soprattutto usa i suoi profili per dare anticipazioni sui suoi programmi. Proprio come quella che riguarda ‘Live’: e allora scopriamo chi è il personaggio che sarà ospite domani in studio.

Barbara D’urso, anticipazione bomba a ‘Live’: il fidanzato di Antonella Elia sarà in studio

In questa settimana si è parlato tanto di lui e del presunto tradimento alla sua compagna, che è chiusa nella casa del Grande Fratello Vip. Ebbene sì, stiamo parlando di Pietro delle Piane, fidanzato di Antonella Elia. La showgirl, nel corso dell’ultima puntata del GF Vip ha visto in diretta alcune foto del settimanale ‘Nuovo’, in cui si vedeva il suo fidanzato in compagnia di una donna bionda, che poi si è scoperto essere la sua ex, Fiore Argento. Antonella è rimasta abbastanza scioccata dalle immagini, perché davvero non si aspettava questo comportamento da parte del suo compagno, e ne ha parlato in diverse occasioni con i suoi ‘coinquilini’, in particolare con Pago e Serena, la quale aveva anche previsto la presenza della Argento nei programmi di Barbara D’urso dopo questa paparazzata, tanto che la stessa conduttrice aveva poi risposto alle parole della Enardu con una frecciatina in tv.

Ora, però, i fatti sembrano dare ragione a Serena. Pietro sarà in studio a ‘Live – Non è la D’Urso’ e si sottoporrà alla macchina della verità. Non sappiamo se ci sarà anche Fiore Argento, ma di certo l’argomento sarà trattato molto a fondo.