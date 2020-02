La serata di ieri sera di Sanremo 2020 ha visto la squalifica di Bugo e Morgan: pochi minuti fa ha parlato il direttore d’orchestra e coatore del loro brano ‘Sincero’, Simone Bertolotti per fare chiarezza.

Nella quarta serata del Festival di Sanremo 2020 Morgan e Bugo sono stati squalificati: durante l’esibizione del loro brano, intitolato Sincero, Morgan avrebbe cambiato le parole del testo per sostituirle con quelle usate dietro le quinte durante una loro lite. In conferenza stampa al Teatro Ariston, Bugo ha spiegato ai giornalisti cosa è accaduto a cominciare da giovedì: pochi minuti fa anche il produttore e coautore del brano, Simone Bertolotti, ha fatto chiarezza sui social. Ecco le sue parole in un post Facebook.

Lite Bugo Morgan a Sanremo 2020, parla il maestro Bertolotti: “Ho il dovere di fare chiarezza”

Simone Bertolotti, direttore d’orchestra, produttore e coautore del brano ‘Sincero’, di Bugo e Morgan, i due concorrenti squalificati nella quarta serata di Sanremo 2020, ha fatto chiarezza sui social. Con un lungo post su Facebook ha svelato i retroscena che riguardano la lite tra Bugo e Morgan.

“Ho il dovere di fare chiarezza” comincia così Bertolotti ed inizia a spiegare che lui ed Andrea Bonomo iniziarono a lavorare al disco di Bugo quasi due anni fa. “In questo tempo Andrea fa sentire a me e l’artista il brano in questione, ci convince ma abbiamo perplessità sull’efficacia delle strofe cantate dallo stesso Bugo. Pensiamo che stilisticamente Morgan sia perfetto.

Bugo lo contatta e dopo diversi tentativi andati a vuoto, Morgan viene a cantare nel mio studio, quello che oggi si sente nelle radio, senza apporre nessuna modifica sostanziale. A testimonianza di questo c’è un deposito pregresso, così come la traccia audio originale senza la presenza di Morgan. Questo a sottolineare come Morgan, non abbia minimamente preso parte alla scrittura, ma gli sia stato concesso di firmare” ha continuato.

Ha raccontato che quando viene pianificata la candidatura di Bugo al Festival, decisero di presentare il brano in questione: “Andiamo in Rai per incontrare Morgan durante la sua trasmissione “cantautoradio” e chiedere se fosse felice di partecipare al festival con bugo. Accetta di buon grado, chiedendo come condizione di firmare il brano in quanto cantautore. La richiesta viene approvata”. Una volta esser stati selezionati, iniziano le vicende ‘sfociate in tentativi di sabotaggio, ricatti ed atti vandalici nel mio studio‘ afferma Simone Bertolotti. “Morgan lamenta di non aver preso parte alla realizzazione di “Sincero”, ma non ricorda di dire che c’è stata massima disponibilità da parte di tutto il team creativo. Disponibilità che ha infangato, non presentandosi agli appuntamenti in studio, ripetutamente” continua. Morgan ha proposto l’arrangiamento del brano senza ritmica e bocciata dalla commissione, spiega il coatore del brano ‘Sincero’: Marco doveva occuparsi della cover ma dopo settimane di ritardo sono arrivate partiture non approvate dall’orchestra perchè scritte in modo sbagliato. “Alla prima prova al teatro Ariston l’orchestra contesta le parti quindi non esegue la Cover. A distanza di una settimana, viene fissata la seconda ed ultima prova in cui Morgan assicura di arrivare con le parti sistemate, grazie al supporto del maestro Corvino. La realtà è che si presenta con partiture pressoché identiche a quelle contestate se non per pochi dettagli non sostanziali” continua.

“Quasi per disperazione io e Andrea Bonomo in una notte scriviamo un arrangiamento salvagente per paura che Morgan si presentasse con l’ennesimo arrangiamento contestabile. A festival iniziato, il pomeriggio delle prove in cui si sarebbe eseguita la cover, Rai, con eccezionale disponibilità, ci concede un tempo maggiore, visti i ritardi madornali e l’inconcludenza”: Morgan fa attendere per la milionesima volta orchestra e Bugo. Le prove sono state imbarazzanti e l’esecuzione ne è una dimostrazione tangibile: “L’arrangiamento prende l’ultimo posto a causa della totale mancanza di rispetto e professionalità di Morgan“.

Bertolotti ha concluso difendendo Bugo che ‘ha voluto difendere la propria dignità, di uomo e di artista‘.