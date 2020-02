Cecilia Rodriguez, il costume è troppo piccolo e non copre tutto: quel dettaglio non passa inosservato

In una delle sue ultime foto su Instagram, Cecilia Rodriguez si lascia immortalare con indosso un costume troppo piccolo che non copre quel dettaglio.

Ci siamo: la nuova collezione di Me Fui di Belen e Cecilia Rodriguez è finalmente online. A dare il bellissimo annuncio è la più piccola delle sorelle. Che, tramite un incantevole post sul suo canale social ufficiale, ha informato i suoi followers della lieta notizia. Ma non è affatto finita qui. Perché, per aggiornare i suoi sostenitori che la nuova linea di costumi da bagno sono online, Cecilia ha utilizzato una foto davvero spettacolare. Ovviamente, da come si può facilmente capire, indossa un costume pazzesco. Che risulta essere troppo piccolo e, per questo motivo, non affatto coprente quel ‘particolare’ dettaglio. Di che cosa parliamo? Ecco tutti i dettagli.

Cecilia Rodriguez, il costume è troppo piccolo e non copre quel dettaglio

Non è assolutamente la prima volta che Cecilia Rodriguez condivide degli scatti social davvero incredibili. Così come sua sorella Belen, anche lei vanta di una bellezza smisurata. E, per questo motivo, non perde mai occasione di poterla sfoggiare sul suo canale ufficiale. Proprio su Instagram, infatti, la giovane argentina è solita condividere degli scatti fotografici più che incredibili. L’ultimo, come dicevamo precedentemente, è stato pubblicato qualche ora fa. Quando, per annunciare ai suoi followers che la nuova linea di Me Fui era online, ha utilizzato una foto strepitosa. Diamoci uno sguardo più da vicino:

È in costume, Cecilia Rodriguez in suddetta foto. Ovviamente, ciò che cattura l’attenzione è quel ‘particolare’ dettaglio che il bikini troppo piccolo non riesce affatto a coprire. Parliamo, infatti, di quel strepitoso tatuaggio che spunta sul costato. Inutile a dirvi, ovviamente, che lo scatto, in un batter baleno, è stato subissato di likes e di commenti di apprezzamento. In effetti, non si può affatto dire nulla in contrario. Oltre alla straordinarietà del bikini, non si può fare a meno di notare la bellezza dell’argentina.

Pensate, questi ne sono soltanto alcuni. Ma tutti, vi assicuriamo, tendono a sottolineare la sua bellezza.