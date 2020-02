C’è Posta per te non va in onda sabato 8 febbraio: quando tornerà

C’è Posta per te, salta l’appuntamento con il programma di Maria De Filippi di sabato 8 febbraio 2020: ecco quando tornerà in trasmissione

Ormai era prassi consolidata per tutto il pubblico di canale 5: il sabato sera era appuntamento fisso con C’è Posta per te, programma di Maria De Filippi (cosa è accaduto nella scorsa puntata) Adesso, però, è cambiato qualcosa nei palinsesti Mediaset. Sì, e la decisione è arrivata proprio negli ultimi giorni. Nessuno sapeva cosa stesse per accadere, e invece adesso lo sanno tutti. Con lo spot appena andato in onda sulle reti Mediaset, infatti, i telespettatori sono venuti a conoscenza del fatto che il programma condotto da Maria De Filippi non andrà in onda sabato, 8 febbraio 2020. Il motivo? Con calma, adesso lo scopriamo insieme.

Perché C’è Posta per te non va in onda sabato 8 febbraio?

“Se rido, se piango, ci sarà un motivo” dice la canzone. E c’è un motivo, sicuramente, anche dietro la scelta della produzione Mediaset di non mandare in onda C’è Posta per te. Ormai, come detto, i telespettatori attendevano con ansia l’appuntamento con il programma della De Filippi e, adesso, possiamo immaginare siano rimasti delusi e spiazzati dalla scelta. Stando a quanto si apprende da diverse fonti sul web, il motivo sta proprio in quello che sta succedendo contemporaneamente sulle altre reti nazionali. Infatti, su Rai Uno, proprio questa sera, andrà in onda la finalissima della 70esima edizione del Festival di Sanremo. Anche Maria De Filippi, dunque, ha dovuto seppellire l’ascia di fronte ad un evento simile. Il Festival di Amadeus sta raggiungendo e superando – in qualche caso – il 50% di share ad ogni serata. Risultati eccezionali, nonostante critiche e polemiche. Secondo voi, Maria De Filippi con il suo C’è Posta per te avrebbe potuto fare concorrenza al programma più seguito in questo periodo dagli italiani?

Quando tornerà in onda?

Non temete! Maria De Filippi non è andata via per sempre. Oggi, l’abbiamo vista in onda con la diretta di Amici, in cui Gaia ha ricevuto la maglia verde per il serale. Non ci sarà, invece, l’appuntamento serale con C’è Posta per te che, stando a quanto abbiamo visto nello spot andato in onda sulle reti Mediaset nelle ultime ore, tornerà sabato 15 febbraio 2020.