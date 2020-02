Sanremo 2020, Diletta Leotta: il messaggio inaspettato per Rula Jebreal, con cui ha diviso il palco durante la prima serata del Festival.

Questa sera si chiuderà la settantesima edizione del Festival di Sanremo. Un’edizione più che fortunata: gli ascolti di tutte le prime serate sono stati stellari. Amadeus ha convinto tutti, spazzando via ogni polemica pre Festival. Ma ora l’attesa è tutta per il gran finale, che sarà ricco di ospiti e colpi di scena. E sul palco dell’Ariston tornerà anche lei, la bellissima Diletta Leotta, che è già stata protagonista della serata di apertura del Festival, martedì 4 febbraio. Con lei, sul palco, abbiamo visto Rula Jebreal, che ha emozionato tutti con il suo monologo sulla violenza sulle donne. Ed è proprio alla sua ‘collega’ che, a poche ore dalla finale di Sanremo 2020, la Leotta ha voluto mandare un messaggio, attraverso il suo profilo social. Ecco le sue parole.

Sanremo 2020 Diletta Leotta, il messaggio inaspettato a poche ore dalla finale: è dedicato a Rula Jebreal

A poche ore dal ritorno sul palco dell’Ariston, Diletta Leotta ha pubblicato un post su Instagram che non è passato inosservato. Si tratta di uno scatto della prima serata del Festival, in cui la bellissima conduttrice sportiva ha affiancato Amadeus. Ma nello scatto Diletta non è sola: con lei Rula Jebreal, giornalista e scrittrice, anche lei protagonista della serata di martedì. Attraverso il post, Diletta ha voluto mandare un messaggio a Rula. Poche e semplici parole, ma davvero significative. Ecco il messaggio:

“Una donna straordinaria”, è così che Diletta Leotta definisce la sua ‘compagna di avventura’ Rula. “Grazie per il coraggio e la tua voce che è d’ispirazione per tutti noi”, scrive la conduttrice di Dazn, che questa sera tornerà sul palco dell’Ariston. Con tante sorprese! Siete pronti per il gran finale di Sanremo 2020? Manca davvero poco!