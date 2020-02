Sanremo 2020, l’annuncio di Diletta Leotta spiazza tutti: boato all’Ariston

Nel corso della puntata finale di Sanremo 2020, Diletta Leotta ha fatto un annuncio che ha spiazzato tutti il pubblico all’Ariston: cos’è successo.

La quinta ed ultima serata di Sanremo 2020 sta procedendo davvero alla grande. Come tutti gli altri precedenti appuntamenti, anche questo di stasera si sta rivelando più che imperdibile. Non soltanto perché, alla fine della serata, verrà decretato il vincitore, ma anche per tutto quello che sta accadendo in diretta televisiva. Ci riferiamo, quindi, alla gag super divertenti di Amadeus e Fiorello, l’esibizione da urlo di Tiziano Ferro ed, infine, la presenza delle vallette. In primis, quella di Diletta Leotta. Dopo la puntata d’esordio del Festival di cui lei è stata la protagonista indiscussa, la conduttrice sportiva di Sky è ritornata a calcare il palco dell’Ariston. Ecco. È proprio nel bel mezzo della serata che la bella siciliana è protagonista di un annuncio a sorpresa che ha letteralmente sorpreso e spiazzato tutto il pubblico in sala. Di che cosa parliamo? Ecco tutti i dettagli.

Sanremo 2020, Diletta Leotta e l’annuncio che spiazza: la reazione dell’Ariston è da brividi

Sono circa le 22:45 dell’ultima serata di Sanremo 2020 quando, improvvisamente, Diletta Leotta fa un annuncio del tutto inaspettato. È appena terminata la pubblicità quando, in diretta dall’Ariston, la conduttrice sportiva di DAZN, Sabrina Salerno ed Amadeus fanno il loro ingresso sul palco del teatro per continuare lo spettacolo. Eppure, ancora prima di annunciare il prossimo cantante in gara, la bellissima siciliana fa un annuncio davvero clamoroso. Che, immediatamente, suscita la reazione di tutti gli spettatori in sala. Sapete che cosa dice Diletta? Ecco tutti i dettagli:

‘Ama volevo dirvi che la Juventus ha perso con il Verona’, dice Diletta Leotta scatenando un vero e proprio boato all’interno dell’Ariston. E, poi, continua: ‘Sai, però, chi ha segnato il goal della Juve? Ronaldo!’. Insomma, un annuncio del tutto inaspettato ed improvviso. Ma che ha suscitato l’immediata reazione del pubblico in sala.

Look da urlo per l’ultima serata del Festival

Così per la puntata di esordio di Sanremo 2020, anche per l’ultima serata del Festival, Diletta Leotta ha sfoggiato un look davvero da urlo. Totalmente differente dall’abito ampio della prima puntata, per la finale, la conduttrice sportiva di DANZ ha deciso di indossare un abito molto più aderente sul suo fisico, con un audace ‘taglio’ sui fianchi e, soprattutto, con una cosa pazzesca. Insomma, ancora una volta, la siciliana ha lasciato tutti gli spettatori del Festival, quello a casa e al teatro, davvero senza parole. In effetti, non si può dire affatto nulla in contrario. È sempre favolosa, Diletta. Anche se, questa sera, lo è ancora di più.