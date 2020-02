Sanremo 2020, la gaffe di Diletta Leotta: momento ‘imbarazzante’ in diretta

Durante la finale di Sanremo 2020, Diletta Leotta è stata la protagonista di una clamorosa gaffe in diretta televisiva: ecco cosa è successo.

È ritornata sul palco di Sanremo 2020, Diletta Leotta. Dopo il suo debutto in occasione della prima serata del Festival, la bellissima conduttrice sportiva di DAZN è ritornata a calcare il palco dell’Ariston accanto ad Amadeus. Ed, ancora una volta, ha lasciato senza parole tutti i telespettatori. Così come la serata d’esordio, anche per la finale, la bella siciliana ha scelto di indossare un look davvero pazzesco. Con un incantevole abito da una lunga cosa, la Leotta ha impressionato il pubblico dell’Ariston con il suo fascino, eleganza e semplicità. Insomma, non è assolutamente passata inosservata. Come, tra l’altro, non lo è stata nemmeno quella piccola gaffe che ha commesso in diretta televisiva. Certo, nulla di grave, sia chiaro. Tuttavia, è stato immediato l’intervento del direttore artistico che, per togliere la valletta dall’imbarazzo del momento, è corso in suo aiuto. Ecco cosa è successo.

Diletta Leotta, gaffe a Sanremo 2020: immediato l’intervento di Amadeus

È stata la prima valletta di Sanremo 2020. Ed è per questo motivo che, anche per la serata finale del Festival, Amadeus ha scelto di averla al suo fianco. Parliamo di Diletta Leotta. Che, dopo il magnifico monologo sulla bellezza di qualche giorno fa, è ritornata ad incantare il pubblico dell’Ariston con tutto il suo fascino. Essere su quel palco e scendere quelle scale deve essere stato, senza alcun dubbio, un’emozione davvero pazzesca. Seppure per la seconda volta, si leggeva chiaramente la ‘tensione’ sul volto della bellissima Leotta. Sarà per questo motivo che, in diretta televisiva, è stata la protagonista di una piccola gaffe. Di che cosa parliamo? Certo, come dicevamo precedentemente, non è successo nulla di grave. Piuttosto, sarà stato uno scherzo dell’emozione. Fatto sta che, nel presentare Alberto Urso, Diletta ha commesso un piccolo errore. È proprio per questo motivo che Amadeus, dato il momento ‘imbarazzante’, è corso in suo aiuto.

Stava per presentare Alberto Urso e la sua ‘Sole ad Est’ quando, per la forte emozione, Diletta Leotta è stata la protagonista di una piccola gaffe. ‘Facciamogli prima scendere le scale’, interviene Amadeus. Bloccando, così, le parole di Diletta che, in quel momento, stava presentando l’orchestra e l’autore delle musiche. Insomma, nulla di ‘grave’, ve l’avevamo detto. Anche perché, diciamocelo chiaramente, a Diletta può essere ‘perdonato’ tutto, no?

Il commento sulle scale che non passa inosservato

Scendere la scalinata dell’Ariston non era affatto un’impresa facile. È proprio per questo motivo che, dopo essere riuscita nell’intento, Diletta Leotta si è lasciata andare ad un commento che non è assolutamente passare inosservato. Voi ci avevate fatto caso?

