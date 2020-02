Durante la quarta serata di Sanremo 2020, Elettra si è presentata sul palco senza intimo: quel dettaglio non sfugge, poi la rivelazione su Instagram.

Con la sua canzone ‘Musica (Il resto scompare)’, Elettra Lamborghini si sta dimostrando la vera e propria rivelazione di Sanremo 2020. Sin dalla sua prima esibizione, la giovane cantante ha fatto ballare e divertire tutti. Seppure, nelle settimane precedenti, sia stata protagonista di un brutto imprevisto, la voce di ‘Pem Pem’ è riuscita a portare a casa delle esibizioni davvero pazzesche. E lo è stata anche quella di ieri sera. Decisamente meno imbarazzata della prima volta, l’ereditiera ha sfoggiato un look da urlo. Ne siamo abituati, è vero. Eppure, ieri sera, Elettra era bellissima. Con un lungo abito color cipria, la giovane Lamborghini ha ‘impressionato’ tutti con il suo fascino. Ma non solo per questo. Perché, a causa della scollatura ‘particolare’ dell’abito, la cantante non ha potuto indossare la biancheria intima. Ed è per questo motivo che quel dettaglio non è affatto passare inosservato. A cosa ci riferiamo? Vediamo più da vicino la rivelazione social della diretta interessata di qualche ora fa.

Elettra Lamborghini senza biancheria a Sanremo 2020: il dettaglio non passa inosservato

Incantevole come sempre, Elettra Lamborghini. Per la quarta serata di Sanremo 2020, la giovane cantante si è presentata sul palco dell’Ariston in tutta la sua bellezza. Con un incantevole abito lungo – tra l’altro, decisamente diverso da quello utilizzato durante le serate precedenti – e un’acconciatura più che favolosa, l’ereditiera ha lasciato, senza alcun dubbio, tutto il pubblico in sala e a casa senza parole. Tuttavia, a catturare l’attenzione immediata sarà stato anche un altro ‘particolare’. A che cosa ci riferiamo? Vi sveliamo ogni minimo dettaglio. Data la profonda e vertiginosa scollatura del suo abito, Elettra si è presentata sul palco senza biancheria intima. È proprio per questo motivo che, data anche la sua trasparenza, la giovane cantante ha dovuto usare degli appositi strumenti per evitare che si vedesse un po’ troppo in diretta televisiva. Insomma, un dettaglio che non poteva assolutamente passare inosservato. Ma non è finita qui. Perché, a poche ore dalla fine dello spettacolo – che, tra l’altro, si è dimostrato un vero e proprio successo – la Lamborghini ha fatto una ‘clamorosa’ rivelazione su Instagram.

‘Io volevo lasciarli liberi, ma me l’hanno proibito’, questo scrive Elettra come didascalia a questa esilarante foto pubblicata su Instagram. Che, da come si può chiaramente vedere in alto, mostra pubblicamente come ha ‘mascherato’ l’assenza di biancheria.

La splendida sorpresa a poche ore prima del debutto a Sanremo

Elettra, come ben sapete, si è esibita nella seconda serata del Festival. È proprio per questo motivo che, a poche ore dal suo debutto, MTV ha deciso di farle una splendida sorpresa.