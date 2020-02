Elodie a letto con Marracash: è successo subito dopo l’esibizione di lei a Sanremo, la posa della coppia è molto ‘particolare’ e fa impazzire i fan.

Tra le cantanti favorite per il podio di questa settantesima edizione del Festival di Sanremo c’è sicuramente anche Elodie. La sua canzone ‘Andromeda’, scritta da Mahmood con musiche di Dardust, si è sempre posizionata in alto nelle classifiche provvisorie delle varie serate del festival e pare piaccia molto al pubblico, che stasera si sta esprimendo attraverso il televoto. Elodie, oltre a essere un’artista dalla bravura innegabile, è anche una bellissima ragazza, e i suoi look in queste puntate hanno davvero infiammato il pubblico, soprattutto per le sue scollature da urlo. Fidanzata con il ‘collega’ Marracash, i due fanno impazzire i followers con le loro foto di coppia e con le dediche reciproche sui social. Poco fa l’ex concorrente di Amici ha pubblicato su Instagram uno scatto da urlo, in cui è a letto con Marracash in una posa ‘particolare’: la foto è stata scattata subito dopo l’esibizione di lei sul palco dell’Ariston e ha fatto impazzire i fan.

Elodie, posa ‘particolare’ a letto con Marracash dopo l’esibizione a Sanremo: fan in delirio

Elodie e Marracash sono una coppia molto seguita sui social e poco fa hanno fatto impazzire i loro tantissimi fan con una foto a dir poco da urlo. Dopo l’esibizione a Sanremo con la sua ‘Andromeda’, Elodie si è ritirata un po’ nella sua camera in attesa di scoprire la classifica finale, e ha trovato ad aspettarla il suo fidanzato, che si è steso a letto accanto a lei. Lo scatto della coppia è super e la posa è ‘particolare’. Elodie è seduta, mentre Marracash è steso e tiene la mano di lei sulla sua gamba. La posizione della cantante permette di vedere in primo piano il suo spacco a dir poco vertiginoso, che mette in mostra le sue bellissime gambe, e la scollatura profonda del suo abito.

Elodie ha voluto ringraziare i fan per il loro sostegno, chiedendo loro di votare la sua canzone, e per farlo ha scelto di coinvolgere nello scatto anche il suo compagno, pure lui amatissimo dal pubblico.