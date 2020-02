Per l’ultima puntata di Sanremo 2020, Elodie ha sfoggiato il look davvero pazzesco: la scollatura del vestito è ‘particolare’, ma quel dettaglio non sfugge.

È una serata davvero importante, si sa. Dopo ben quattro serate, infatti, Sanremo 2020 è giunto al termine. Non a caso, in questa serata, come ben sapete, verrà eletto il vincitore. È proprio per questo motivo che, per l’occasione, Elodie ha scelto un look davvero pazzesco. Così come per la semifinale, anche in occasione della finale, l’ex cantante di Amici ha scelto di indossare un vestito da una scollatura davvero ‘particolare’. Inutile a dirvi che il risultato è più che scontato: la giovane romana è super fantastica. Ovviamente, gli occhi sono sulla sua scollatura davvero da urlo. Ma non solo. Perché l’abito scelto per l’occasione presenta anche un altro dettaglio pazzesco. Che, com’è giusto che sia, non può assolutamente passare inosservato. A cosa ci riferiamo ecco tutti i dettagli.

Elodie a Sanremo 2020, scollatura ‘particolare’ del vestito: è un altro il dettaglio che colpisce

Dopo Michele Zarrillo, Elodie è la seconda cantante ad esibirsi per Sanremo 2020. Con la sua canzone ‘Andromeda’, l’ex cantante di Amici ha completamente incantato tutti. Non soltanto per la straordinarietà del singolo presentato sul palco dell’Ariston, ma anche per la sua bellezza. Così come in tutti gli altri appuntamenti precedenti, la giovane cantante romana ha lasciato senza parole tutto il pubblico in sala per la classe ed eleganza sfoggiata in diretta televisiva. In effetti, non si può dire affatto nulla in contrario. Ancora una volta, la bellissima e giovanissima fidanzata di Marracash ha scelto di indossare un look davvero da urlo. Con un incantevole vestito di colore nero e un capigliatura pazzesco, Elodie ha impressionato tutti. Ma non è affatto finita qui. Perché a catturare l’attenzione sono alcuni dettagli dell’abito che non sono affatto passati inosservati. Di che cosa parliamo? Diamoci uno sguardo più da vicino:

Come dicevamo precedentemente, l’abito indossato da Elodie, in occasione della finale di Sanremo 2020, presenta una scollatura davvero ‘particolare’. Che, com’è giusto che sia, non può fare a meno di catturare l’attenzione. Ma non è finita qui. Perché c’è anche un altro dettaglio che non passa inosservato. Ci riferiamo, infatti, a quello spacco super vertiginosa che, tra l’altro, non fa altro che mettere in evidenza le perfette gambe della giovane cantante.

E Marracash dov’è?

Sapevamo che non si sarebbe presentato a Sanremo 2020, Marracash. Lo avevano annunciato lui stesso in una recente intervista a Che Tempo Che Fa. ‘Andrò solo a trovarla alla finale’, ha dichiarato il cantante.