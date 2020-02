Il Grande Fratello VIP ha in serbo un colpo di scena incredibile per la puntata di lunedì 10 febbraio: ecco chi entrerà nella casa per parlare con Serena Enardu.

Il Grande Fratello VIP tornerà in diretta tv lunedì 10 febbraio: tantissimi colpi di scena dovranno aspettarsi i concorrenti della casa più spiata d’Italia. Le anticipazioni della nuova puntata in prima serata su Canale Cinque le ha date Alfonso Signorini oggi 8 febbraio ospite di Silvia Toffanin in Verissimo. Serena Enardu incontrerà una persona nella casa che conosce molto bene il suo Pago: avete già capito? Vi sveliamo tutto ciò che ha anticipato il conduttore del reality show più amato d’Italia!

Grande Fratello VIP, colpo di scena in arrivo: lunedì si confronterà con Serena Enardu

Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello VIP, è stato ospite oggi 8 febbraio di Silvia Toffanin, in ‘Verissimo’ ed ha anticipato un colpo di scena che vedremo in diretta lunedì 10. Nella prossima puntata del reality show, entrerà nella casa Miriana Trevisan per avere un confronto con Serena Enardu. L’ex stella di ‘Non è la Rai’ è la mamma di Nicola, figlio di Pago, ed ha sempre difeso l’ex marito dal comportamento dell’ex tronista di Uomini e Donne. La coppia composta da Serena e Pago ha letteralmente diviso il pubblico: in molti li sostengono, altri invece credono che la sarda sia lì solo per soldi.

Signorini ha confessato che Miriana entrerà nella casa più spiata d’Italia e non avrà troppi peli sulla lingua. “Tiene molto a Pago ed al suo equilibrio, ha chiesto di avere questo faccia a faccia perchè non ne può più di vedere Serena con Pago” ha rivelato il direttore della rivista settimanale Chi. Signorini ha anche anticipato l’entrata del fidanzato di Antonella Elia, che pare abbia tradito la concorrente con la sua ex. Insomma, sarà una puntata davvero imperdibile!