Sanremo 2020, come saranno andati gli ascolti della quarta serata del Festival di venerdì 7 Febbraio? Ecco tutto nei minimi dettagli.

Sanremo 2020 si sta dimostrando uno spettacolo davvero unico. Ogni serata, come raccontato nei nostri precedenti articoli, non a caso, sta registrando dei picchi di share da record. E, senza alcun dubbio, anche la quarta serata, andata in onda ieri sera venerdì 8 Febbraio, sarà stata un vero e proprio successo. È proprio nella semifinale della gara, durante la quale – tra l’altro – è stata anche annunciato il vincitore de Le Nuove Proposte, sono accaduti tantissimi colpi di scena. A partire, quindi, dal messaggio di Tiziano Ferro per suo marito. Fino alla squalifica improvvisa di Bugo e Morgan. Ebbene. Come saranno andati gli ascolti? Ancora una volta, quindi, il Festival si è dimostrato il programma più seguito della serata? Ecco tutti i dettagli.

Sanremo 2020, gli ascolti tv della quarta serata del Festival

Sin dalla prima puntata, Sanremo 2020 ha registrato degli ascolti tv davvero da record. Non soltanto, quindi, dopo ben 32 anni, la seconda puntata del Festival si è dimostrata essere quella più lunga, ma anche a livelli di share, la manifestazione musicale italiana si sta rivelando un vero e proprio successo. Merito, senza alcun dubbio, di tutti i ventiquattro big in gara, della presenza di Fiorello – che regala dei siparietti sempre divertenti ed esilaranti – degli ospiti che, serata dopo serata, calcano il palco dell’Ariston, delle vallette e, soprattutto, di Amadeus. Per la prima volta in assoluto, il conduttore de ‘I Soliti Ignoti’ si è cimentato in questa nuova esperienza televisiva. E, stando al successo che sta dimostrando il Festival, sembra essere riuscito nel suo intento. Ecco. A proposito di questo, siete curiosi di sapere come sono andati gli ascolti tv della quarta serata? Come dicevamo, fino alla terza serata, lo spettacolo ha registrato dei picchi di share davvero altissimi. Come saranno andati, invece, gli ascolti della semifinale? Ecco tutti i dettagli:

Ve l’avevamo detto che era un Sanremo davvero da imbattibile. Sapete perché? Semplice! In occasione della quarta serata, il Festival ha registrato 53,3% di share. Ciò vuol dire che circa 9 milioni e mezzo di italiani sono rimasti a guardare lo spettacolo condotto da Amadeus. Insomma, un vero e proprio record, c’è da dirlo. Soprattutto perché, negli anni precedenti, nessuna quarta serata aveva registrato degli ascolti televisivi così pazzeschi. Non ci resta che attendere la quinta serata e, finalmente, scoprire chi sarà il vincitore di questa settantesima edizione. Voi avete un vostro preferito?