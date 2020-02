Durante la quarta serata di Sanremo 2020, un cantante ha abbandonato il palco dell’Ariston durante la sua esibizione: immediata la squalifica.

Siamo quasi giunti al giro di boa di questo Sanremo 2020. Stasera, sabato 8 Febbraio, andrà in onda la finale. Alla fine della quale, come ben sapete, verrà eletto il vincitore di questa settantesima edizione. In attesa, però, di scoprire chi trionferà sul palco dell’Ariston, è ben che voi sappiate che la quarta serata del Festival, così come tutte le altre, è stata davvero imperdibile. Non soltanto perché è stato decretato il vincitore de Le Nuove Proposte, ma anche per diversi colpi di scena avvenuti in diretta. Non ci riferiamo soltanto alla ‘caduta’ di uno dei cantanti, ma anche ad uno spiacevole imprevisto di cui, com’è giusto che sia, è rimasto perplesso lo stesso Amadeus. Non era mai accaduto prima, eppure un cantante ha abbandonato il palco dell’Ariston nel bel mezzo della sua esibizione. Cosa è successo? E, soprattutto, di chi stiamo parlando? Ecco tutti i dettagli.

Sanremo 2020, cantante abbandona l’Ariston durante l’esibizione: cos’è successo

Un vero e proprio colpo di scena, c’è da ammetterlo. Non era mai accaduto prima, infatti, che un cantante del Festival abbandonasse il palco nel bel mezzo della sua esibizione. Ecco. È proprio questo che è accaduto nel corso della quarta serata di Sanremo 2020. Ma sapete a chi ci riferiamo? Al duo Morgan e Bugo. I due cantanti, infatti, salgono sul palco dell’Ariston subito dopo l’esibizione di Levante, ma, fin dal primo momento, si capisce che c’è qualcosa che non va. Morgan, infatti, scende le scale con diversi fogli in mano. Ed inizia a cantare, così, parole che non sembrerebbero affatto corrispondere al testo di ‘Sincero’. Parole che, tra l’altro, sembrerebbero essere chiaramente riferito al suo compagno di viaggio. ‘Ringrazia il cielo che sei su questo palco’, inizia. Oppure: ‘La tua brutta figura di ieri sera’. È proprio per questo motivo che immediata è stata la reazione di Bugo. Che decide, così, di abbandonare il palco.

Immediato è stato l’intervento di Amadeus. Che, visibilmente sorpreso da quanto accaduto in diretta televisiva, è salito sul palco per cercare di capire cosa fosse realmente successo.

Bugo e Morgan squalificati dalla gara

Siamo quasi giunti a fine serata e, dopo la performance di Marco Masini, Amadeus ritorna sul palco per ritornare a parlare di Bugo e Morgan. ‘Li reputo due grandi artisti e ritengo che la loro sia una bellissima canzone’, inizia così il discorso del direttore artistico di Sanremo 2020 che anticipa l’annuncio della squalifica dalla gara dei due artisti. ‘Si tratta di defezione e, quindi, da regolamento, sono squalificati dal Festival’, conclude.