Sanremo 2020, classifica quarta serata: al primo posto c’è proprio lui

Sanremo 2020, com’è la classifica della quarta serata? Al primo posto c’è proprio lui, ma vediamo tutto nei minimi dettagli: il colpo di scena.

Una quarta serata di Sanremo 2020 più che imperdibile, dobbiamo ammetterlo. In attesa dalla finale e della nomina del vincitore, Amadeus è stato il timone di un appuntamento davvero imperdibile. Dopo la gara tra Le Nuove Proposte, è iniziata la sfida tra i 24 big. E che gara, c’è da dirlo. È accaduto davvero di tutto! Dal messaggio di Tiziano Ferro per suo marito, il bacio tra Fiorello e il cantante di Latina dopo le polemiche di questi giorni ed, infine, la squalifica improvvisa per due cantanti. Ebbene. Ma in tutto questo ‘trambusto’, come sarà stata la classifica? Come dicevamo precedentemente, questa sera verrà decretato il vincitore. Ma, in attesa di scoprire chi sarà, come si saranno posizionati tutti i cantanti ieri sera? Ovviamente, vi sveleremo ogni minimo dettaglio.

Sanremo 2020, la classifica della quarta serata: chi è al primo posto?

Una quarta serata di Sanremo 2020 molto movimentata, ammettiamolo. Soprattutto per Amadeus. Che, ad un certo momento della diretta televisiva, ha dovuto fare un annuncio davvero clamoroso a tutto il pubblico dell’Ariston. Ma non solo. Perché, come consueto, a fine appuntamento è stata stilata la classifica della quarta serata. Questa sera, come sappiamo verrà decretato il vincitore, ma come si sono posizionati i cantanti ieri sera? Ecco tutti i dettagli:

Diodato

Francesco Gabbani

Pinguini Tattici Nucleari

Le Vibrazioni

Piero Pelù

Tosca

Rancore

Elodie

Achille Lauro

Irene Grandi

Anastasio

Raphael Gualazzi

Paolo Jannacci

Rita Pavone

Levante

Marco Masini

Junior Cally

Elettra Lamborghini

Giordana Angi

Michele Zarrillo

Enrico Nigiotti

Riki

Alberto Urso

Dopo la squalifica di Bugo e Morgan, da come si può chiaramente vedere, i big rimasti in gara ne sono 23.

Da come si può chiaramente vedere, la classifica di ieri è un vero e proprio di colpo di scena. Al primo posto non c’è più Gabbani – dominatore della seconda serata – o Le Vibrazioni – vincitori della prima serata – bensì Diodato. Con la sua ‘Fai Rumore’, quindi, il giovane cantante si è posizionato al primo posto della quarta serata.

Come verrà eletto il Vincitore del Festival?

Durante la puntata finale di questa sera, verrà eletto il Vincitore di Sanremo 2020. Ma come sarà il meccanismo? Come raccontato in un nostro recente articolo, a votare questa sera saranno tre ‘organi’. In primis, il pubblico da casa. Tramite un televoto che, ovviamente, verrà aperto da Amadeus ad inizio serata, i telespettatore avranno la possibilità di votare il loro preferito. Ma non solo. I voti del pubblico, infatti, andranno ad influire anche quelli della giura demoscopica e della Sala Stampa, Radio, Tv e Web.