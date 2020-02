Finale Sanremo 2020: come votare da casa per il vostro cantante preferito

Festival di Sanremo 2020: come votare da casa, tutto sul televoto e il numero da digitare.

Per partecipare alla votazione che decreterà il vincitore del Festival di Sanremo 2020 anche il pubblico da casa potrà partecipare tramite il televoto. Se vi state chiedendo come fare a votare per il vostro cantante preferito nella categoria Big di Sanremo 2020, sappiate che il nuovo regolamento parla chiaro e prevede che i telespettatori possano esprimere la loro preferenza tramite telefono fisso o tramite cellulare con un sms. La giuria da casa, quindi il televoto, ha il peso del 34%, 1 punto percentuale in più rispetto alle altre giurie.

Come si fa a votare per i Big nella Finale di Sanremo 2020

Dal telefono fisso potranno votare coloro che hanno un abbonamento Tim oppure Wind e Infostrada mentre da cellulare potranno votare tutti coloro che hanno un abbonamento con TIM, Vodafone, Tre, PosteMobile, Wind, Iliad, Coop Italia, e Ho.Mobile. Il numero per effettuare la votazione dal telefono fisso è 894001. Chi invece vuole votare dal cellulare potrà farlo con un sms al numero 4754751 e si potrà ripetere il voto per il vostro cantante preferito massimo 5 volte.

Quanto costa televotare per la Finale?

Il costo, tramite una telefonata e di 0,51 centesimi di euro per ogni voto, mentre per sms il costo è di €0,50 per gli utenti TIM e per tutti gli altri operatori. Il televoto però è attivo per i Big solo nel corso della serata finale.

Quanto vale il televoto nella classifica finale?

Per eleggere quindi il vincitore nella serata finale del Festival di Sanremo si farà la percentuale tra i voti ottenuti dal pubblico a casa, la giuria demoscopica e la giuria della sala stampa TV Radio e web. Così facendo troveremo che la giuria demoscopica vale il 33%, la sala stampa il 33%, il televoto il 34%.

L’idea è quella di fare in modo che si assicurata il più possibile un’ampia copertura e un’equa divisione delle preferenze del pubblico, del giornalisti e della giuria demoscopica.