Sanremo 2020, Elettra Lamborghini sulla squalifica di Morgan e Bugo ieri sera: la reazione della cantante che non ti aspetteresti

Sanremo non è solamente ciò che accade sul palco del Teatro Ariston, ma anche ciò che lo circonda, come le interviste e gli speciali di Radio Rai. Come di consuetudine ieri sera contemporaneamente la messa in onda di Sanremo, anche Radio Rai 2 ha intervistato alcuni dei protagonisti di questa 70 esima edizione del Festival, per scoprire le loro impressioni a caldo. La serata di ieri è stata particolarmente movimentata e lunga. Abbiamo assistito infatti alla premiazione di Leo Gassman, come vincitore delle nuove proposte al Festival e all’esibizione dei 24 big in gara. La serata si è svolta con molti colpi di scena, ma senza alcun intoppo, almeno fino all’esibizione di Morgan e Bugo con ‘Sincero’. L’ex giudice di X-Factor ha infatti lanciato una stoccata al compagno di avventure proprio durante l’esibizione. Il tutto è stato commentato live a Radio Rai 2, non solo dagli speaker del programma, ma anche dall’ospite seduto con loro: Elettra Lamborghini, la cui reazione alla squalifica è stata davvero imperdibile.

Sanremo 2020, Elettra Lamborghini sulla squalifica: la reazione

Elettra Lamborghini era stata invitata nella postazione dedicata a Radio Rai 2 per poter parlare della sua esperienza al Festival di Sanremo e su come pensa stia procedendo la gara. L’inizio dell’intervista è stata piuttosto leggera e simpatica. L’ereditiera cantante di ‘Musica – e il resto scompare’, ha ricevuto moltissimi complimenti da parte degli speaker che l’hanno trovata molto più a suo agio durante la quarta serata del Festival, complice sicuramente la ritrovata serenità dopo l’ansia iniziale. I complimenti sono stati soprattutto per il suo look molto apprezzato e piaciuto.

Nel frattempo la Lamborghini si è lasciata distrarre da quanto stava accadendo sul palco tra Morgan e Bugo. All’annuncio di Amadeus sulla loro squalifica la bella cantante ha reagito così: “No ragazzi, vuol dire che adesso sono ultima, che vita di m***a“. Cosa che però non è avvenuta, perché si è classificata 18 nella classifica generale.