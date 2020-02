Finale Sanremo 2020: programma di sabato 8 febbraio 2020, scaletta, ospiti e curiosità.

Questa sera, sabato 7 gennaio, va in onda l’ultima puntata del Festival di Sanremo 2020, la finale che decreterà il vincitore nella categoria Big di questa kermesse dedicata alla canzone italiana arrivata ormai al suo settantesimo anniversario. Amadeus. insieme a Fiorello e Tiziano Ferro ha portato avanti il carrozzone in questi giorni senza sosta e ottenendo anche dei buoni risultati in termini di ascolti e share. I 24 cantanti in gara, questa sera si sfideranno dopo aver visto le prime due classifiche parziali della prima e seconda serata del festival e le esibizioni dei cantanti insieme ai compagni di avventura nella serata dei duetti. Oggi è tempo di decretare il vincitore e per quanto riguarda la scaletta e l’ordine di uscita dei cantanti in gara sappiamo ovviamente che si esibiranno tutti e 24. L’ordine di uscita ancora non è stato reso noto, ma non appena lo sapremo. Vi aggiorneremo.

Chi sono gli ospiti della Finale?

Per quanto riguarda invece gli ospiti che animeranno la serata. Anche per questa sera ce ne saranno moltissimi e con le loro interpretazioni renderanno la serata ancora più magica. Sappiamo che gli ospiti saranno appunto Fiorello, Tiziano Ferro, Christian De Sica insieme a tutti gli attori del film La mia banda suona il pop, quindi Massimo Ghini, Donatella Finocchiaro, Paolo Rossi e Diego Abatantuono. Poi troveremo anche Edoardo Pesce, Biagio Antonacci, Wilma De Angelis, Vittorio Grigolo e i Gente de Zona.

Come verrà eletto il vincitore?

Per quanto riguarda il metodo con cui verrà eletto il vincitore di Sanremo 2020 sappiamo che le votazioni avverranno con un sistema misto, quindi giuria demoscopica, giuria della stampa e del pubblico tramite il televoto. La media tra le percentuali di voto determinerà la classifica. Alla fine si esibiranno le tre canzoni degli artisti campioni che hanno ottenuto il punteggio più elevato e scopriremo chi sarà il vincitore del Festival di Sanremo 2020.