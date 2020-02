Sanremo 2020, il messaggio del marito Victor Allen a Tiziano Ferro: è successo subito dopo il bacio del cantante con Rosario Fiorello

Negli scorsi giorni avevamo assistito a dei momenti di tensione tra lo showman Rosario Fiorello e il cantante Tiziano Ferro. Quest’ultimo infatti si era ironicamente lamentato dell’intrattenimento di Fiorello con Amadeus che lo aveva costretto ancora una volta ed esibirsi passata la mezzanotte. Questo non è piaciuto molto al cantante, che ha rivolto allo Showman una frecciatina. In seguito tra i due si è creato un po’ di gelo che l’altro ieri il cantante ha provato a stemperare con delle scuse pubbliche, scrivendo un bigliettino a Fiorello, esprimendogli tutto il suo rammarico. Il bigliettino è stato poi postato sul profilo social Instagram del cantante, che ha colto l’occasione anche per spiegare ai suoi fan la sua intenzione di non offendere lo showman. Ieri sera i due hanno avuto modo di rincontrarsi sul palco dell’Ariston, per affiancare non solo Amadeus alla conduzione del Festival, ma anche per chiarire le scaramucce avvenute le sere precedenti. A quanto pare però anche il marito del cantante ha qualcosa da dire in merito… soprattutto sul modo in cui i due hanno fatto pace!

Sanremo 2020, il messaggio di Victor a Tiziano Ferro dopo il bacio con Fiorello

Tiziano Ferro è ormai da qualche mese felicemente sposato con Victor Allen, con cui vive oltreoceano. I due nonostante siano una coppia estremamente riservata, risultano essere molto affiatati e complici. Allen ha deciso di non seguire il marito in Italia per i suoi impegni lavorativi col Festival di Sanremo, eppure, cerca in ogni modo di supportarlo e stargli accanto, nonostante i km che li separano. Soprattutto in questi ultimi due giorni, in cui il cantante è stato protagonista di alcune scaramucce nate col collega Rosario Fiorello. Il cantante ha, infatti, involontariamente fatto dispiacere lo Showman durante la seconda serata del Festival, con alcune frasi che non sono di certo passate inosservate. Le scaramucce son durate veramente poco, per fortuna e tra i due è pace fatta ormai. E per suggellare questa ritrovata serenità, Fiore e Tiziano si sono scambiati un buffo bacio sul palco dell’Ariston, che ha costretto il cantante a chiedere scusa al marito in diretta Tv.

La risposta dell’uomo non si è fatta attendere, il quale ha commentato con un simapticissimo: “Giù le mani! Questo è il mio uomo!“.