Sanremo 2020, Morgan e Bugo ritornano in gara? La risposta di Amadeus

Morgan e Bugo ritorneranno in gara nella finale del Festival di Sanremo 2020? Il direttore artistico Amadeus ha rotto il silenzio: ecco la sua risposta

Questa sera andrà in onda la finale del Festival di Sanremo 2020. La settantesima edizione della manifestazione canora è stato un successone. Il dato d’ascolti dà ragione alla Rai e soprattutto ad Amadeus, che ha battuto i suoi predecessori ed ha macinato record su record. È stato uno dei migliori Festival degli ultimi vent’anni, nonostante le critiche, le polemiche e i colpi di scena. Quelli non sono mai mancati, soprattutto durante le varie serate della manifestazione canora. Ieri sera, ad esempio, Morgan e il suo partner Bugo si sono ufficialmente scissi sul palco dell’Ariston. L’artista ha cambiato il testo del brano, scatenando la rabbia di Bugo, che ha abbandonato il palco. I due sono stati squalificati dalla gara perchè non si può né cambiare il testo, né abbandonare il palco.

Sanremo 2020, Morgan e Bugo ritornano in gara?

Questa mattina si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dell’ultima serata del Festival della canzone italiana. In sala stampa erano presenti, oltre al direttore e al vice direttore della Rai, anche il direttore artistico Amadeus, l’amico del conduttore Rosario Fiorello, Sabrina Salerno e Francesca Sofia Novello, che saranno le co-conduttrici insieme a Diletta Leotta. Il tema della giornata ovviamente è stata la squalifica della coppia in gara. Il direttore artistico e conduttore Amadeus ha rotto definitivamente il silenzio, dichiarando: “Non c’è possibilità che possano ritornare in gara e non si esibiranno sul palco“. I due artisti, dunque, sono definitivamente squalificati dalla gara e non canteranno il brano questa sera sul palco dell’Ariston. Amadeus poi ha dichiarato di aver parlato sia con l’uno che con l’altro: “Bugo è la persona più educata che io abbia mai conosciuto. Si è scusato ed era veramente mortificato“. Il direttore artistico ovviamente ha rassicurato Bugo e gli ha detto di stare tranquillo. Morgan, invece, gli ha mandato un messaggio questa mattina. Amadeus poi ci ha tenuto ad aggiungere: “I due sono molto amici. Spero che possano fare pace e portare questa canzone in giro“. Non si sa invece cosa sia successo nei camerini: “Sopra non ci sono le telecamere“.

Morgan però, dopo l’episodio avvenuto sul palco dell’Ariston, ha rincarato la dose: “Bugo voleva liberarsi di me, invece io mi sono liberato di lui“. Voci di corridoio dicono che ci sia stata anche una furiosa lite dietro le quinte, ma queste sono solo indiscrezioni che al momento non trovano conferme. Il direttore artistico ha dichiarato: “È giusto che siano loro a chiarire“.