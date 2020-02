Sanremo 2020, Morgan e Bugo squalificati dalla gara dopo quanto accaduto ieri sera sul palco dell’Ariston: il regolamento in materia di ‘defezione’

Come per ogni competizione, anche Sanremo ha il suo regolamento, stilato per garantire ordine all’interno della gara. Non tutti conoscono il regolamento Sanremese, ma ciò che è certo, è che ieri c’è stata la necessità di ricorrervi, a causa di quanto accaduto. Per chi non avesse seguito la competizione, ieri sera, purtroppo, Amadeus ha dovuto squalificare due concorrenti della gara. Durante l’esibizione di Morgan e Bugo abbiamo assistito ad uno sconto tra i due cantanti, culminata poi l’uscita di scena del secondo rincorso d Amadeus. Tra l’incredulità del pubblico, infatti, Morgan avrebbe cambiato il testo della loro canzone, mostrando il suo dissenso nei confronti del collega. In particolare ha detto: “Le brutte intenzioni, la maleducazione. La tua brutta figura di ieri sera. La tua ingratitudine e la tua arroganza. Fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa. Certo il disordine è una forma d’arte. Ma tu sai solo coltivare invidia. Ringrazia il cielo sei su questo palco. Rispetta chi ti ci ha portato dentro.“. Il collega non ha accettato tali offese e si è diretto dietro le quinte per andar via. Il conduttore non ha avuto altre alternative, se non quella di squalificare entrambi per defezione.

Sanremo 2020, Morgan e Bugo squalificati dalla gara: il regolamento

In molti si saranno chiesti, giustamente, in cosa consista il regolamento Sanremese e in particolare cosa dica in merito alla ‘defezione’ a cui ha fatto riferimento Amadeus ieri sera. Letteralmente per ‘defezione‘ si intende il venir meno ad un impegno, una fede o una parola data. Si tratta l’argomento ‘defezione’ all’interno del regolamento, nella parte dedicata alle Disposizioni Generali e Finali, più specificamente all’interno del paragrafo dedicato ad “Esibizioni e Prove” degli artisti. In particolare, il regolamento dice: “In tutti i casi di defezione o di esclusione, da qualsiasi motivo determinante, con salvezza di ogni ulteriore diritto e/o azione previsti dalla legge e/o dal presente Regolamento, il Direttore Artistico avrà l’insindacabile facoltà, valutate le circostanze del caso, di scegliere e invitare un altro Artista con relativa canzone nuova (secondo i criteri regolamentari indicati precedentemente) o di non procedere ad alcuna sostituzione“.

In casi simili, quindi il conduttore avrebbe potuto optare per una sostituzione, ovviamente non può essere questo il caso, dal momento che la gara volgerà al termine questa sera.