Sanremo 2020, agitazione in teatro, l’ospite ‘precipita’ rovinosamente dalle scale dell’Ariston: scopriamo cos’è successo

Anche ieri sera il Festival di Sanremo ci ha regalato delle emozioni uniche! Come aveva anticipato Amadeus prima del suo inizio, questo sarebbe stato un Festival totalmente diverso da quelli visti fino ad oggi, e sta mantenendo la promessa! Il conduttore aveva anticipato anzitempo che i concorrenti in gara ci avrebbero stupito, con sonorità molto più moderne e orecchiabili. Di fatti, molte delle canzoni in gara stanno letteralmente spopolando in gara, diventando delle vere e proprie hit, in meno di 4 giorni. Ma non c’è solamente tanta buona musica in questa 70 esima edizione di Sanremo, basti considerare la quantità di ospiti che nel corso di queste prime 4 serate hanno calcato il palco dell’Ariston, non solo Italiane, ma anche Internazionali. Basti pensare a Georgina, Lewis Capaldi, Dua Lipa, Rula Jebreal… insomma, non ci stiamo facendo mancare nulla in questa edizione. Inutile dirvi che ovviamente il pubblico da casa, ma anche quello presente in Teatro stanno apprezzando la varietà che Amadeus ha deciso di portare quest’anno in tv, in quello che per noi italiani rappresenta una delle tradizioni per eccellenza. Ieri sera tra gli ospiti attesissimi c’erano Dua Lipa e Ghali, che ha avuto un’entrata in scena molto particolare…

Sanremo 2020, ospite ‘precipita’ dalle scale: cos’è successo

Come vi anticipavamo ieri sera gli ospiti attesissimi della 4 serata del Festival di Sanremo erano la star internazionale Dua Lipa e Ghali. La prima ha avuta un’entrata molto scenica, in tutto il suo splendore ha fatto il suo ingresso accompagnata dal corpo di ballo, che si è scatenata con lei sul palcoscenico dell’Ariston al ritmo di ‘Don’t start now’. Ritmo coinvolgente e bellezza disarmante ha incantato l’intero pubblico! Dopo è stata la volta del cantante nostrano Ghali, che ha avuto un’entrata un po’ più movimentata. Il cantante è apparso in cima alle scale iconiche del teatro, con uno smoking fucsia. Nell’apprestarsi a scendere è precipitato, rotolando per tutte le scale fino a toccare il palco su cui è arrivato supino. Qui le luci sono calate e si è intravista un’altra figura in cima alle scale, con una maschera variopinta.

Arrivato sul palco ha aiutato l’uomo a terra ad alzarsi e si è notato chiaramente come non fosse il cantante Ghali, ma uno stuntman con una maschera in silicone del suo volto. I due si sono tolti la maschera e il cantante ha iniziato ad esibirsi in alcuni pezzi dei suoi brani di maggior successo!