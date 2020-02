Sanremo 2020, Le Vibrazioni su Morgan e Bugo: “Tira una brutta aria”

Sanremo 2020, parlano Le Vibrazioni in merito a quanto successo ieri sera tra Morgan e Bugo sul palco dell’Ariston: “Tira una brutta aria”

Durante la quarta serata di questo Festival di Sanremo non sono certamente mancate le sorprese, a partire dai super ospiti che hanno calcato il palco più importante d’Italia. Inutile ricordarvi che ormai la competizione è entrata nel vivo e la finale è sempre più vicina! I momenti belli e divertenti non sono certamente mancati come ad esempio l’entrata di Antonella Clerici, gli scherzi perpetrati ad Amadeus, la pace fatta tra Fiorello e Tiziano Ferro, che si sono scambiati un divertentissimo bacio, l’esibizione di Dua Lipa e quella di Ghali! Ci sono stati anche momenti decisamente meno piacevoli, in particolare uno… Stiamo parlando del litigio avvenuto in diretta tra Morgan e Bugo. I due, infatti, hanno interrotto la loro esibizione e Bugo ha lasciato il palco dell’Ariston infuriato e rincorso da Amadeus dietro le quinte. A molti non è sfuggita la pesantezza della situazione e anche il gruppo Le Vibrazioni, presenti dietro le quinte, hanno fatto delle osservazioni decisamente importanti. Scopriamo insieme quanto è avvenuto dietro le quinte.

Sanremo 2020, Le Vibrazioni sul litigio tra Morgan e Bugo

Per molti sarà stato certamente un fulmine a ciel sereno, infatti, nel corso delle scorse serate nulla aveva fatto presagire quanto accaduto ieri sera sul palco dell’Ariston. I cantanti che per quest’occasione avevano deciso di formare un duo artistico, nel corso delle scorse serate, erano apparsi in sintonia e complicità, esibendosi prima nel brano portato in gara ‘Sincero’ e poi in ‘Canzone per te’, durante la serata dedicata ai duetti. Pare invece che la calma fosse solamente apparente e che invece gli screzi tra i due andassero avanti da settimane. Anche la band de Le Vibrazioni, ha rivelato che la tensione tra i due fosse evidente dietro le quinte, dichiarando ai microfoni di Nicola Savino a L’Altro Festival: “Tafferugli, tira una brutta aria dietro le quinte“. Ovviamente ora stanno tutti cercando di capire i motivi di questi screzi e come si sia potuto arrivare a questo punto. Vi ricordiamo che Morgan durante l’esibizione ha cambiato le parole del testo, facendo scappare Bugo dietro le quinte. A nulla sono valse la parole del conduttore, che infine è stato costretto a squalificarli.

In particolare Morgan, durante la canzone ha cantato i seguenti versi: “Le brutte intenzioni, la maleducazione. La tua brutta figura di ieri sera. La tua ingratitudine e la tua arroganza. Fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa. Certo il disordine è una forma d’arte. Ma tu sai solo coltivare invidia. Ringrazia il cielo sei su questo palco. Rispetta chi ti ci ha portato dentro.”