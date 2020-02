Sanremo, Amadeus mantiene la promessa fatta ieri in diretta: ecco come si è presentato all’Ariston, pubblico in delirio per il suo look.

La quinta e ultima serata del Festival di Sanremo si è aperta ancora una volta con una gag imperdibile. L’ennesima tra Fiorello e Amadeus. Il conduttore del programma e la sua ‘spalla’ hanno davvero divertito ed emozionato il pubblico nelle prime quattro serate, regalando tanti momenti davvero divertenti, come quello in cui Fiorello si è presentato vestito da Maria De Filippi, facendosi telefonare in diretta dalla conduttrice. Ma ci sono stati anche molti altri siparietti simpatici, come la partita a tennis sul palco tra il comico e il campione Djokovic, o ancora la gag andata in onda ieri, quando Fiorello ha indossato la maschera del coniglio de Il Cantante Mascherato, mentre sotto portava ancora una volta la parrucca di Maria De Filippi. Proprio in quell’occasione lo showman ha strappato una promessa ad Amadeus e lui stasera l’ha mantenuta, presentandosi all’Ariston con un look ‘particolare’, che ha mandato il pubblico in delirio. Ricordate cosa gli ha chiesto? Scopriamolo insieme.

Sanremo, Amadeus ha mantenuto la promessa fatta ieri: ecco come si è presentato all’Ariston

Sanremo 2020 è un successo incredibile e il merito è sicuramente dei protagonisti della kermesse, in particolare Amadeus e Fiorello, che stanno intrattenendo il pubblico con siparietti e gag impredibili. Ieri sera lo showman ha fatto promettere al conduttore che se ci fossero stati ancor un volta ascolti record, si sarebbe travestito anche lui da Maria De Filippi e avrebbe imitato la conduttrice. Amadeus non sembrava molto convinto di fare questa cosa, ma visto che gli ascolti lo hanno premiato ancora una volta, ha deciso di mantenere la promessa e questa sera è sceso dalla famosa scala dell’Ariston con la parrucca bionda della De Filippi, tra le risate e l’ovazione del pubblico.

Amadeus e Fiorello hanno dato vita a un imperdibile siparietto, con il conduttore che si è cimentato in diverse imitazioni, sempre tenendo in testa la parrucca bionda. L’avete visto anche voi?