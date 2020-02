Sanremo, il commento di Cristiano Malgioglio è durissimo: “Mai vista una cosa del genere”, ecco a cosa si riferisce il cantautore, che è stato presente tra il pubblico dell’Ariston.

Il Festival di Sanremo sta avendo un successo davvero incredibile, con ascolti e share da record. Amadeus e il suo cast sono riusciti a conquistare il favore del pubblico, con monologhi, siparietti, musica, sorprese e tante emozioni. Impossibile non pensare, ad esempio, alle parole di Rula Jebreal contro la violenza sulle donne, che hanno commosso l’Ariston, o anche alle risate che Fiorello ha regalato al pubblico quando è entrato vestito da Maria De Filippi, riuscendo anche a farsi telefonare in diretta dalla conduttrice. Un momento davvero indimenticabile. E ce ne sono stati davvero tanti. Ma questo Sanremo sarà anche inevitabilmente ricordato come il Festival delle polemiche. C’è stata ad esempio la querelle a distanza tra Tiziano Ferro e Fiorello, anche se poi i diretti interessati hanno fatto capire di essersi chiariti. Pesante anche lo scontro tra Morgan e Bugo, con quest’ultimo che ha abbandonato il palco durante l’esibizione per una lite con il collega. La coppia è stata dunque squalificata dalla competizione. Poco fa è arrivato un durissimo commento sulla vicenda da parte di Cristiano Malgioglio, che era all’Ariston nella prima serata del Festival. Il cantautore ci è andato giù pesante: ecco le sue parole.

Sanremo 2020, Cristiano Malgioglio durissimo su Bugo e Morgan: “Mai vista una cosa del genere”

Cristiano Malgioglio di Festival ne ha visti tanti e la musica è sempre stato il suo mestiere. Il cantautore e showman ha commentato in maniera molto pesante l’ultima polemica nata all’Ariston, quella tra Bugo e Morgan. L’ex marito di Asia Argento ha prima minacciato di abbandonare il Festival nei giorni scorsi, dicendo di essere stato sabotato, e poi ha litigato dietro le quinte con il suo compagno d’avventura. Così, quando i due erano sul palco per cantare la loro canzone, Morgan ha cambiato il testo e ha dedicato delle parole offensive a Bugo, che ha abbandonato all’istante la scena, interrompendo di fatto l’esibizione. I due sono stati squalificati dalla gara e non potranno più essere riammessi. Poco fa Malgioglio ha commentato la vicenda su Instagram, definendola triste e irrispettosa nei confronti del pubblico.

“Mai vista una cosa del genere”, scrive Malgioglio nella didascalia della foto di Bugo e Morgan che ha pubblicato su Instagram. “Bisogna avere rispetto per il pubblico, ma a loro non interessa”, aggiunge. Cristiano ci è andato giù davvero pesante sui due artisti. E voi da che parte state?