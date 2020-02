Sanremo, chi sono la madre e il padre di Amadeus: origini, età, professione e tanto altro sulla famiglia del conduttore. Scopriamo insieme…

Amadeus ha voluto salutare la madre ed il padre presenti al Festival di Sanremo, in platea. Si era appena esibita Giordana Angi con la sua canzone ‘Come mia madre’. E’ lì che il conduttore non ha resistito e si è precipitato verso i suoi genitori anche solo per un bacio. La madre era particolarmente emozionata, il padre invece ha resistito e non si è fatto venire gli occhi lucidi. “Magari questo è l’ultimo Sanremo che conduco, almeno ho salutato la mamma”, dice il conduttore mentre torna sul palco. Insieme a lui c’era Antonella Clerici che dice: “E’ una fortuna avere i genitori”. Come darle torto?

Sanremo, chi sono la madre ed il padre di Amadeus?

Quanto sappiamo della madre ed il padre di Amadeus? Si chiamano Corrado ed Antonella Sebastiani. Sono una famiglia di origini siciliane. Per motivi di lavoro, però, suo padre ha dovuto spostarsi a Verona. Sua moglie, la sua famiglia, l’ha seguito. Amadeus era solo un bambino e suo padre era istruttore d’equitazione. Corrado lavorava per un famoso circolo ippico veronese con le qualifiche di Istruttore Federale di III° Livello e Istruttore nello specifico della sezione scuola cavalli e agonistica cavalli.

A Sanremo anche la moglie e il figlio

Certo che li abbiamo visti. Più volte le telecamere sono andate proprio su di loro. In platea c’erano la moglie di Amadeus, Giovanna Civitillo, e suo figlio, Josè. Il ragazzino è stato inquadrato anche quando il conduttore gli ha dato la maglia che Ronaldo gli aveva appena regalato. Beh, José era seduto proprio accanto a lui e sembrava molto entusiasta. Anche sua moglie, Giovanna, è stata inquadrata più volte e in più occasioni è intervenuta in difesa di Amadeus quando è stato subissato da polemiche e critiche. Una donna dal carattere forte, senza dubbio.