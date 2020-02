Morgan spiega in conferenza stampa cos’è successo con Bugo a Sanremo ed anche prima: tanti i retroscena che spuntano fuori solo adesso

Morgan risponde alle domande dei giornalisti su quanto è accaduto proprio ieri, nella serata di Sanremo del 7 febbraio, sul palco dell’Ariston, davanti a tutti. Uno screzio con Bugo, il cantante che si esibiva insieme a lui, su cui sono spuntati fuori diversi retroscena. Nella conferenza stampa straordinaria, trasmessa sul canale Facebook Casa Sanremo Official, Morgan ha dato le proprie spiegazioni su come si è comportato. Poco prima, in conferenza, ci è andato anche Bugo spiegando il suo punto di vista. Si è parlato di mobbing, tra l’altro, ma anche di rapporti interpersonali non coltivati. Dimensione umana da distinguere con con quella artistica.

Morgan spiega cos’è successo con Bugo: “Sono io la vittima in tutto questo”

In diretta su Facebook, Morgan risponde alle domande dei giornalisti su quanto accaduto con Bugo: “Lui deve ringraziare me perché l’ho portato qua. Bugo è venuto perché mi è stato detto ‘se tu vieni, viene Bugo’. Io ringrazio lui per essersene andato. Sono stato violentato per settimane. Parlo del lavoro. Voi avete mai subito del mobbing? Io ho la voce per dirlo, non me le faccio fare e questo ha gravi conseguenze sulla mia carriera. Sono io la vittima in tutto questo”.

“Bugo soffriva la presenza di me sul palco. Sono contento di andare fuori dai cog***ni, ma almeno lo faccio a testa alta. Volevano Bugo a Sanremo, ma non ci sarebbe andato senza di me. Sfigura, sfigurava. Glielo dicevano che doveva emergere perché lui (Morgan) ti massacra. Poteva rimanere sul palco dicendo che stavo cambiando il testo. Io ho voluto porre fine all’incubo. Gli ho detto ciò che pensavo e gliel’ho cantata”. Poi, Morgan prosegue spiegando quello che succedeva dal punto di vista interpersonale: “Ogni volta che volevo parlargli, lui diceva che doveva essere presente il suo manager. Niente, non potevo mai parlargli di persona”.

Il retroscena sullo sfratto

“Volevo portare sul palco l’amicizia con Bugo che mi è stato vicino durante il momento in cui sono stato sotto sfratto”, spiega Morgan: “Poi, è andata così”. In questo modo, Morgan ha svelato un retroscena importante sulla sua amicizia con Bugo.

“Hai morso Bugo?”

“Ma davvero?”: così esordisce Bugo quando gli si chiede se è vero che ha morso Bugo. “Ho morso un osso…bugo”, ironizza il cantante.