Sanremo 2020, chi è il vincitore della settantesima edizione del Festival? Ecco tutti i dettagli e, soprattutto, cos’è successo durante la gara.

La settantesima edizione del Festival è giunta al termine. Ebbene si. Dopo ben quattro serate più che imperdibili, Amadeus è stato al timone di un’ultima serata davvero imperdibile. Alla fine della quale, come ben sapete, è stato eletto il vincitore. Anche quest’anno, come del resto nelle edizioni precedenti, i ventiquattro in gara sono stati più che eccezionali, c’è da ammetterlo. Non ci riferiamo soltanto a dei veri e propri ‘abitudinari’ del palco dell’Ariston, ma anche a tutti quegli artisti che, per la prima volta in assoluto per la loro carriera, hanno avuto la possibilità di esibirsi in una manifestazione musicale di una portata molto importante proprio come lo è il Festival. La domanda adesso, però, sorge spontanea: chi avrà mai trionfato alla fine della serata di Sanremo 2020? Siete curiosi di saperlo? Ecco tutti i dettagli.

Vincitore Sanremo 2020, chi ha trionfato alla settantesima edizione

Sanremo 2020 è stata un’edizione davvero pazzesca. Non ci riferiamo soltanto alla scelta di Amadeus di avere al suo fianco due donne differenti per ciascuna serata del Festival, ma anche per i picchi di share che, appuntamento dopo appuntamento, la manifestazione musicale italiana ha registrato. Anche la quarta serata, ad esempio, ha totalizzato degli ascolti Auditel davvero da record. Pensate, non accadeva da circa 20 anni che la semifinale registrasse più di 53,3% di share. Certo, non sono affatto mancati i colpi di scena. Impossibile, infatti, dimenticare l’abbandono improvviso di Bugo nel bel mezzo della sua esibizione con Morgan. Oppure, alla ‘diatriba’ tra Tiziano Ferro e Fiorello. Ma non solo. Anche perché i cantanti in gara sono stati tutti eccezionali, c’è da ammetterlo. Così come anche loro canzoni. Eppure, la domanda che adesso vi farete è solo una: chi sarà stato il vincitore di questa settantesima edizione?

Al momento, come ben sapete, non sappiamo nulla al riguardo. La gara, infatti, è appena iniziata. E per questo motivo, come accaduto in una recente puntata del Festival, ci aspetta una lunga serata. Secondo voi, però, chi sarà il trionfatore di questa settantesima edizione?

Le classifiche generali delle serate precedenti

In ciascuna delle quattro serate, le classifiche sono state sempre diverse. A partire dalla prima serata. Alla fine della quale al timone vi erano Le Vibrazioni con il loro singolo ‘Dov’è’. Fino alla quarta serata. Dove, superando Francesco Gabbani – vincitore della seconda serata -, Diodato si è piazzato al primo posto. Chi sarà, al termine della quinta puntata, ad ottenere il famoso leoncino dell’Ariston.