In una delle sue ultime foto su Instagram, Wanda Nara si lascia immortalare con una scollatura da urlo in primissimo piano: impossibile guardare altrove.

In attesa di ritornare in Italia per la decima puntata del Grande Fratello Vip – che, tra l’altro, come raccontato in uno nostro recente articolo, ha tutte le ‘carte in regola’ per dimostrarsi davvero imperdibile – Wanda Nara ha deciso di augurare un buon weekend a tutti i suoi followers in modo davvero ‘particolare’. Come raccontato in diversi nostri articoli, l’argentina è solita condividere, su Instagram, delle foto davvero mozzafiato. L’ultima, risalente a qualche ora fa, fa parte di essi. È appena iniziato il sabato sera. Quando, come dicevamo precedentemente, la bellissima moglie di Mauro Icardi pubblica uno scatto fotografico più che sbalorditivo. Sapete perché? Semplice! Wanda si lascia immortalare con una scollatura in primissimo piano davvero da urlo. Inevitabile, quindi, che gli occhi di tutti vadano a finire proprio lì. Ecco tutti i dettagli.

Wanda Nara, scollatura da urlo in primo piano: gli occhi cadono proprio lì

In tutte queste settimane abbiamo potute ammirare la smisurata bellezza di Wanda Nara al Grande Fratello Vip, ma è su Instagram che l’argentina non perde mai occasione di poterla sfoggiare apertamente. E lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando, per augurare ai suoi numerosi ed accaniti sostenitori un ‘buon weekend’, la bellissima moglie del centravanti del Paris Saint Germain ha condiviso uno scatto ‘esagerato’. Siete curio di sapere tutti i dettagli di questa formidabile fotografia social? Diamoci uno sguardo molto più da vicino:

Da come si può chiaramente vedere dall’immagine riproposta in alto, Wanda si lascia immortalare con indosso una maglia da una scollatura da urlo. La maglia o, molto probabilmente, il vestito indossato dall’argentina presenta uno scollo davvero vertiginosa. È proprio per questo motivo che, da come mostrato anche in alto, è davvero impossibile spostare lo sguardo altrove.

Sapete cosa fa Wanda quando il GF è in pubblicità?

È stata la diretta interessata a rivelarlo nel corso di una recente intervista per Tv Sorrisi e Canzoni. Sapete cosa fa Wanda quando il GF Vip è in pubblicità? Si collega, tramite il suo telefonino, con le telecamere della sua casa per controllare che tutto sia a posto e, soprattutto, i suoi figli.