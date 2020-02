In una delle sue ultime foto su Instagram, Anna Tatangelo si lascia immortalare con indosso una gonna super corta: quel dettaglio non sfugge.

Basta davvero poco ad Anna Tatangelo per poter far aumentare la temperatura di Instagram. Vanta di una bellezza davvero assoluta, la giovane cantante di Sora. Ed è per questo motivo che non perde mai occasione di poterla sfoggiare pubblicamente sul suo canale social. Non a caso, la sua photogallery social è molto ricca di fotografie davvero stratosferiche. Pensate, l’ultima è stata condivisa qualche ora fa. Ed è praticamente inutile dirvi che, così come tutte le altre, anche in quest’ultima Anna è più che irresistibile. Si lascia immortale con indosso gonna super corta, la bellissima Anna. È proprio per questo motivo che, com’è giusto che sia, quel dettaglio non può assolutamente passare inosservato. Di che cosa parliamo? Tranquilli, vi sveleremo ogni minima cosa.

Anna Tatangelo, gonna super corto: il dettaglio che colpisce

Non perde mai occasione di poter comunicare, seppur indirettamente, con i suoi followers, Anna Tatangelo. Non soltanto raccontandosi e confessandosi con loro tramite le classiche domande e risposte fornite da Instagram, ma anche con delle fotografie più che spettacolari. L’ultima, come dicevamo precedentemente, è stata condivisa qualche ora fa. Quando, ancora prima di uscire, la giovane cantante di Sora ha mostrato ai suoi sostenitori l’outfit della serata. Non è assolutamente la prima volta che lo fa, è vero. Eppure, anche per questa domenica sera Anna è davvero irresistibile. Per l’occasione, la cantante ha scelto un look ‘total black’. Con un’incantevole maglia nera a collo alto, Anna ha impressionato tutti con la sua bellezza. Tuttavia, a catturare l’attenzione è la gonna. Sapete perché? Diamoci uno sguardo più da vicino:

Bellissima come sempre, vero? Sembra proprio che il nero sia il colore adatto a lei e ai suoi colori. Tuttavia, a catturare l’attenzione, oltre che la sua smisurata bellezza, è proprio la gonna indossata. Da come si può chiaramente vedere dall’immagine riproposta in alto, questa è super corta. Ed è proprio per questo motivo che quel dettaglio non può assolutamente passare inosservato. Di che cosa parliamo?

Ebbene si. Sono proprio le gambe della fantastica cantante di Sora che, da come si può chiaramente comprendere dai commenti riproposti in alto, non sono affatto passate inosservate. In effetti, la gonna indossata dalla splendida Anna è davvero molto corta. Ed è per questo motivo che gli occhi sono andati a finire proprio lì.

Come va con Gigi D’Alessio?

Non sappiamo nulla di certo al riguardo. Eppure, stando ad un’indiscrezione lanciata dal settimanale Chi, sembrerebbe che tra i due ci sia una nuova crisi. È davvero così? Lo scopriremo!