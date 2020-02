Domenica in, Elettra Lamborghini non si presenta in studio: il commento di Selvaggia Lucarelli è durissimo. Immediata la reazione di Mara Venier

Sanremo è finito. Sì, ma continuano le polemiche nel salotto televisivo di Domenica in il giorno dopo, con Mara Venier, gli opinionisti ed i cantanti che si ‘presentano’ man mano sul palco per esibirsi e confrontarsi con la critica. Elettra Lamborghini, tuttavia, ha scelto di non presentarsi in studio da Mara Venier. Stando a quanto riportato da ‘Il Fatto Quotidiano’, la cantante non si sarebbe presentata in studio per non incontrare Selvaggia Lucarelli. Il motivo? Alcuni commenti su di lei che sarebbero stati giudicati un po’ ‘sopra le righe’. A quanto pare, Elettra era già pronta per entrare, ma quando ha visto la Lucarelli sarebbe andata via preferendo di non comparire.

Elettra Lamborghini non si presenta a Domenica in per non incontrare Selvaggia Lucarelli?

In diretta, Selvaggia Lucarelli ha dichiarato: “Non si scappa dal contraddittorio. Non ho mai avuto il piacere di conoscere Elettra Lamborghini, forse ho fatto una battuta su Twitter in cui scrivo che è vestita da damigella. Per fare le bizze in questa maniera bisogna poterselo permettere e bisogna essere supportati da un grande talento che nel suo caso non c’è. Stia molto attenta. Di me non ha bisogno, ma ha bisogno di tante altre cose. Visto che non sa cantare e il pezzo è oggettivamente brutto, io al suo posto proverei ad essere simpatica ed autoironica”. Insomma, l’opinionista ha commentato molto duramente la scelta della cantante di non presentarsi. Come viene riportato sul web, tuttavia, va evidenziato che la Lucarelli ha scritto dei commenti molto pungenti sulla cantante, soprattutto quando si è esibita con Myss Keta.

Mara Venier non ci sta…

La padrona di casa di Domenica in non l’ha presa bene, come era ipotizzabile. Mara Venier ha reagito con parole altrettanto dure all’assenza di Elettra: “Mi dispiace non sia venuta, per lei, ma soprattutto credo che non sia giusto nei confronti del pubblico. Stiamo lavorando qui e vorrei che l’ufficio stampa mi chiamasse per darmi una spiegazione”. Al momento, non sappiamo cosa pensa la Lamborghini di tutto questo. Per ora, sappiamo che non si è presentata in studio e che si è scatenata una polemica per questa sua assenza. Ultimamente ha soltanto detto: “Sono depressa”. Chissà, magari nelle prossime ore ci sarà una spiegazione da parte della cantante. Staremo a vedere!