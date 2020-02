Terminata l’esperienza a Sanremo per Elettra Lamborghini, la cantante ha dichiarato tra le stories: “Sono depressa”, ecco il motivo

La Lamborghini si è classificata al ventunesimo posto nella settantesima edizione del Festival di Sanremo. L’artista si è presentata in gara con il brano “Musica (e il resto scompare)”. Nonostante il brano sia molto ascoltato sulle piattaforme di streaming, all’Ariston pare non abbia riscosso molto successo. La Lamborghini non ha raccolto le approvazioni della giuria demoscopica e della sala stampa, finendo tra gli ultimi posti. Anche la cover, esibita in coppia con Miss Keta, non è riuscita a convincere l’orchestra. L’esperienza sanremese è stata comunque indimenticabile. La Lamborghini porterà con sé questi momenti vissuti sul palco dell’Ariston di Sanremo e adesso porterà in giro per il mondo il suo brano.

Elettra Lamborghini, le parole dopo la finale di Sanremo

Dopo la finale andata in onda ieri sera su Rai Uno, è terminata l’esperienza sanremese per i ventiquattro big presenti in gara. Tra questi vi è ovviamente anche Elettra, che questa mattina ha fatto le valige per tornare a casa. La cantante ha postato alcune stories su Instagram, mostrando ai suoi fan i bagagli pronti sul letto. La rampolla della famiglia Lamborghini poi ha aggiunto: “Sto facendo la valigia e sono depressa” poi ha aggiunto “Non voglio andare via. È finito tutto“. Come abbiamo sottolineato sopra, nonostante il risultato non sia stato soddisfacente, l’esperienza sanremese è stata indimenticabile. Elettra si è divertita, ha incontrato i suoi fan e soprattutto si è esibita sul palco più prestigioso in Italia. Il suo brano non è arrivato alle giurie sanremesi, ma sulle piattaforme di streaming è molto ascoltato insieme al brano di Gabbani e dei Pinguini Tattici Nucleari.

Il Festival resterà un’esperienza indimenticabile per la Lamborghini e magari la rivedremo nei prossimi anni sul palco dell’Ariston.