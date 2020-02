A poche ore dalla fine di Sanremo 2020, Fiorello è stato il protagonista di una clamorosa confessione: doccia gelata per Amadeus.

La settantesima edizione del Festival si è conclusa. Dopo ben cinque serate davvero imperdibili, Sanremo 2020 ha chiuso i battenti con la magnifica vittoria di Diodato. Con la sua ‘Fai rumore’, il giovane cantautore di Aosta ha completamente conquistato il pubblico dell’Ariston. E non solo. La serata di ieri sera, ammettiamolo, è stata davvero unica. A partire dalla presenza di Diletta Leotta e di tutte le altre splendide vallette. Fino all’indimenticabile ed impressionante esibizione di Tiziano Ferro. E alle gag super divertenti di Fiorello con il direttore artistico. Ecco. A proposito del comico siciliano, sapete che, a poche ore dalla fine del Festival, si è lasciato andare ad una clamorosa confessione? In una recentissima intervista per Il Corriere della Sera, Rosario è stato il protagonista di una vera e propria doccia fredda per Amadeus. Cos’è successo? Ecco tutti i dettagli.

Sanremo 2020, la confessione di Fiorello a poco dalla fine del Festival: cos’è successo

Insieme a Tiziano Ferro, Fiorello è stata una delle presenze fisse di questo Sanremo 2020. Fortemente voluto dal direttore artistico nonché conduttore di questa settantesima edizione, il comico siciliano è stata una vera e propria spalla destra per Amadeus. Non soltanto è stato abile ad entrare in suo soccorso quando, improvvisamente, Bugo ha lasciato il palco durante la sua esibizione con Morgan, ma ha regalato al pubblico presente in teatro e ai telespettatori delle gag davvero pazzesche. Insomma, adesso possiamo dirlo: il binomio Fiorello-Amadeus ha funzionato davvero alla grande. Tuttavia, proprio a proposito di questo, a poche ore dalla fine del Festival, Fiorello è stato il protagonista di una clamorosa confessione. Intervistato da Il Corriere della Sera appena terminato lo spettacolo, si è parlato di un ipotetico ritorno per l’anno prossimo del comico siciliano. Ecco. Che ne pensa Fiorello? Ovviamente, vi sveleremo ogni minimo dettaglio come è solito nostro fare. Vi anticipiamo, però, che la risposta avrà, senza alcun dubbio, gelato Amadeus.

Dal momento che Amadeus sembrerebbe essere stato confermato per la conduzione della settantunesima edizione del Festival di Sanremo, lo sarà anche Fiorello? È proprio questa la domanda che viene fatta al comico siciliano appena terminato lo spettacolo. Sapete la sua risposta? ‘Ho un appuntamento con il podologo in quel periodo’, queste sono le parole che si leggono sul quotidiano su un suo ipotetico ritorno. Da come si può chiaramente capire, le sue dichiarazioni sono più che giocose. Ma chissà, Rosario veramente non ha intenzione di ritornare all’Ariston? Non ci resta che aspettare!

