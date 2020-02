Ospite della puntata di Live-Non è la D’Urso di domenica 9 Febbraio è stato Morgan che ha raccontato tutta la verità sulla lite con Bugo.

Come raccontato in un nostro recente articolo, dopo la sua esclusione al Festival di Sanremo, Morgan si è presentato in diretta a Live-Non è la D’Urso per raccontare tutta la verità sulla presunta lite con Bugo. Sono passati pochissimi giorni dall’abbandono del cantautore del palco dell’Ariston nel bel mezzo della loro esibizione, eppure non si fa altro che parlare di questo. Cosa è realmente successo tra di loro? Ciascuno dei due protagonisti ha avuto la possibilità di raccontare la loro versione dei fatti nel corso di una conferenza stampa tenuta il giorno dopo dell’accaduto, è vero. Eppure, Marco Castoldi ha voluto parlarne apertamente nello show della domenica sera di Barbara D’Urso. Ecco tutto quello che ha raccontato alla padrona di casa nei minimi dettagli.

Morgan a Live-Non è la D’Urso: la verità sulla lite con Bugo

A scatenare l’abbandono del palco dell’Ariston da parte di Bugo è stato l’inaspettato cambio di parole di ‘Sincero’, singolo che, insieme a Morgan, aveva presentato per la settantesima edizione del Festival. Parole che non sembravano essere affatto carine nei confronti del cantautore. È proprio per questo motivo che, come un vero e proprio colpo di scena, ha deciso di lasciare il palco dell’Ariston nel bel mezzo dell’esibizione. Ma cosa è realmente successo tra di loro? È Morgan a raccontare tutta la verità. Nel corso della puntata di domenica sera, 9 Febbraio, di Live-Non è la D’Urso Marco Castoldi, questo è il vero nome del cantante, è intervenuto in diretta per raccontare tutta la sua verità. Era già intervenuto Bugo nel corso di una conferenza stampa. Così come anche Morgan durante una diretta Facebook sul profilo Casa Sanremo Official, ma è nel corso dello show di Barbara D’Urso che il cantante decide ci continuare a far emergere la sua verità.

Stando alle parole di Morgan, sin dal primo momento, Bugo e la sua squadra si sono comportati in malo modo nei suoi confronti. ‘Chiedo di fare l’arrangiamento della canzone, lo faccio, ma non lo usano’, inizia il racconto Marco. Spiegando qual è stata la prima cosa che a lui non è affatto piaciuta della sua collaborazione con il cantautore. Veniamo poi alla serata dei duetti. Durante la quale, sia lui che Bugo, hanno duettato sulla note della canzone di Sergio Endrigo. ‘Non ha rispettato l’arrangiamento che io ho rifatto nove volte, così io ho detto ‘chi la fa, l’aspetti’, queste le parole del cantante per giustificare il gesto di cambiare il testo di Sincero in diretta televisiva durante la semifinale. La lite dietro le quinte c’è stata, lo dimostrano le immagini mandate in onda a Live. Eppure, secondo Morgan, il cantante lo ha fatto per unico motivo: rivendicare l’esibizione della serata precedente.