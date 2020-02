Achille Lauro, a poche ore dalla sua ultima esibizione sul palco di Sanremo 2020, il rapper ha scritto un messaggio siu Twitter che ha spiazzato tutti.

È stato uno dei protagonisti indiscussi di Sanremo 2020, Achille Lauro. Con la sua canzone ‘Me ne frego’, il giovane rapper ha letteralmente sorpreso tutti il pubblico in sala. Certo, il testo è molto significativo, ma Achille ha saputo catturare l’attenzione su di sé anche per i suoi look. Sin dalla prima puntata, il rapper ha lasciato senza parole i telespettatori con quella deliziosa tuta color carne e, soprattutto, super aderente. Ma non è finita qui. Perché, anche nelle serate successive, il look sfoggiato in diretta televisiva è stato sempre memorabile. Anche quello di ieri sera, pensate. Travestito da Regina Elisabetta I, Achille ha incantato praticamente tutti. Anche se, poco prima della sua esibizione sul palco dell’Ariston, il giovane Lauro ha spiazzato i suoi followers su Twitter con un messaggio davvero ‘particolare’. Ecco tutti i dettagli.

Achille Lauro, il messaggio a poche ore da Sanremo 2020 spiazza tutti

A poche ore dalla sua ultima esibizione sul palco dell’Ariston, Achille Lauro ha voluto scrivere un messaggio su Twitter. È sempre molto attivo sul suo canale social ufficiale. Ed è proprio per questo motivo che, poco primo della sua performance a Sanremo 2020, ha voluto spiazzare i suoi followers con delle parole davvero ‘incredibili’. Certo, la sua presenza alla settantesima edizione del Festival non è assolutamente passata inosservata. Così come non lo è stato nemmeno questo ultimo messaggio social. Sapete cosa ha scritto il giovane rapper romano poco prima della sua pazzesca esibizione? Ecco tutti i dettagli:

‘Questa notte morirò per il mio popolo in nome della libertà per tutti’, sono queste le parole che Achille scrive su Twitter. Parole che, com’è giusto che sia, spiazzano praticamente tutti. Soprattutto perché si credeva che, per l’ultima serata del Festival, Achille si sarebbe travestito da Gesù Cristo. Ed, invece, ancora una volta ha voluto sorprendere tutti con un incantevole travestimento della Regina Elisabetta I.