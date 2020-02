Sanremo 2020, l’appello social di Riki poco prima della sua esibizione spiazza tutti: “Stasera non votatemi”, ecco le parole del cantante su Instagram.

Tra i cantanti in gara in questo settantesimo Festival di Sanremo, c’è anche Riccardo Marcuzzo, meglio noto come Riki. Il giovane artista, ex concorrente di Amici, ha presentato il suo brano ‘Lo sappiamo entrambi’, e si è mostrato sempre molto emozionato ed orgoglioso di essere all’Ariston. Questa sera, in occasione della puntata finale del Festival, Riki ha voluto lanciare un appello ai fan direttamente dal suo profilo Instagram. Le sue parole, però, hanno letteralmente spiazzato tutti. Riki, infatti, ha chiesto ai suoi sostenitori di non votarlo: ecco il particolare motivo.

Sanremo 2020, l’appello di Riki prima dell’esibizione spiazza tutti: “Stasera non votatemi”

Sanremo 2020 è giunto quasi alla fine. Questa sera ci sarà l’elezione del vincitore della settantesima edizione del Festival, che è stata caratterizzata finora da tante emozioni e colpi di scena, molti dei quali con protagonisti alcuni dei cantanti in gara. Basti pensare ad Achille Lauro, che ogni sera ha lasciato tutti a bocca aperta con i suoi look, e in particolare durante la prima puntata si è letteralmente spogliato sul palco. Hanno spiazzato tutti anche Bugo e Morgan, che hanno litigato dietro le quinte e poi sono stati squalificati perché Bugo ha abbandonato il palco durante l’esibizione, mentre Morgan cantava parole contro di lui, anziché seguire il testo della loro canzone. E ha lasciato tutti senza parole anche un altro cantante in gara, che poco fa ha pubblicato un appello inaspettato su Instagram. Stiamo parlando di Riki, che poco prima di esibirsi per l’ultima volta all’Ariston, ha chiesto ai suoi followers di non votarlo.

“Questa sera non votatemi”, scrive il cantante. Un tentativo di auto-boicottaggio? No, tutt’altro. Riki ha semplicemente spinto il suo pubblico a lasciarsi trasportare dalla sua musica, senza pensare troppo al risultato finale. “Chiudete gli occhi e ascoltate la mia musica. Questa sarà la nostra vittoria”, ha concluso il cantante.