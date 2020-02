Ascolti Tv Sanremo 2020, quanti italiani hanno guardato la Finale del Festival, andata in onda ieri sera? Ecco tutti i dettagli.

Ieri sera, sabato 8 Febbraio, è andata la quinta ed ultima serata di Sanremo 2020. Dopo ben cinque appuntamenti più che imperdibili, Amadeus è stato la colonna portante della serata di chiusura. Alla fine della quale, come raccontato in un nostro recente articolo, è stato decretato il vincitore. Ma non solo. Perché, così come tutti altri precedenti appuntamenti, anche quello di ieri sera è stato davvero incredibile. È accaduto davvero di tutto. A partire dall’annuncio di Diletta Leotta nel bel mezzo della gara. Fino alla divertentissima gag tra Fiorello ed Amadeus. Ecco, ma come saranno andati gli ascolti? Sappiamo che, fino alla quarta serata, il Festival ha registrato dei picchi di share pazzeschi. La finale, invece, come sarà andata a livello ‘televisivo’? Siete curiosi di saperlo? Ecco tutti i dettagli.

Sanremo 2020, come sono andati gli ascolti Tv alla Finale del Festival?

È stata una settantesima edizione del Festival davvero imperdibile. Al timone, per la prima volta in assoluto, c’è stato Amadeus. E, sin da subito, ha riscosso un successo inaudito. Lo testimoniano, come raccontato in diversi nostri articoli, i picchi di share che, appuntamento dopo appuntamento, Sanremo 2020 ha registrato. Anche la quarta serata, pensate, è stato un vero record. Erano circa 20 anni che la semifinale dello show non registrasse uno share pari al 53,3%. Insomma, dei numeri più che assurdi. Ma che, d’altra parte, sono più che meritati. Lo show che Amadeus, coadiuvato da Fiorello, Tiziano Ferro, le dieci vallette, Le Nuove Proposte e i ventiquattro big in gara, hanno regalato al loro pubblico è stato davvero eccezionale. Adesso, però, la domanda sorge spontanea: come saranno stati gli ascolti tv per la finale del Festival? Si sarà mantenuta sulla stessa lunghezza d’onda degli appuntamenti precedenti o sarà cambiato qualcosa? Siete curiosi di saperlo? Ecco tutti i dettagli:

Sapevamo che sarebbe stata imperdibile l’ultima puntata di Sanremo. Ed, in effetti, così è stata. Ancora una volta, la manifestazione musicale italiana si è dimostrato essere il programma più seguito della serata. Sapete perché? In occasione della Finale del Festival, lo show di Amadeus ha registrato uno share pari al 60,60%. Ciò vuole dire che, quindi, più di 11 milioni di telespettatori hanno seguito la puntata di chiusura dello show. Insomma, un vero e proprio record. Perché, stando a quanto si apprende sul web, in tutte le precedenti edizioni del Festival, la finale di suddetta manifestazione non aveva mai registrato dei picchi di share così alti.