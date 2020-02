Uomini e Donne Over, Roberta Di Padua in spa: costume minuscolo, Instagram è ‘bollente’ dopo il post della dama.

Uomini e Donne, si sa, è uno dei programmi più visti di sempre: Maria De Filippi è la regina assoluta del primo pomeriggio ormai da tantissimi anni. Ma se qualche tempo fa era il Trono Classico a tenere incollati la maggior parte dei telespettatori, di recente sono tutti pazzi per il Trono Over! Le avventure amorose degli over 35, infatti, appassionano sempre di più il pubblico, che regala ascolti record nelle puntate dedicate a Gemma Galgani e company. Tra le protagoniste del Trono Over più amate c’è anche lei, Roberta Di Padua, una delle dame più belle e ambite del parterre femminile. Durante le sfilate a Uomini e Donne, Roberta fa girare la testa a tutti gli uomini in studio. Ma, a quanto pare, anche sui social. Sul profilo ufficiale di Instagram della dama, infatti, è apparso uno scatto che ha mandato in tilt i followers. La Di Padua si trova in piscina, in spa, ma l’inquadratura dall’alto mostra un po’ ‘troppo’. Il sul lato B non passa inosservato. Diamo un’occhiata.

Uomini e Donne Over, Roberta Di Padua in spa: lato B in mostra, followers in delirio

Roberta Di Padua è una delle protagoniste di Uomini e Donne Over. Da quando è approdata nella trasmissione di Canale 5, la dama di Cassino ha suscitato l’interesse di molti uomini. Merito del suo carattere determinato, ma, senza dubbio, merito anche della sua innegabile bellezza. Una bellezza che possiamo ammirare in tv, durante le puntate del Trono Over, ma non solo. Avete mai dato un’occhiata al profilo di Instagram di Roberta? Ebbene, sulla sua pagina, la dama ama condividere con i followers foto e video delle sue giornate. E l’ultimo scatto pubblicato non è passato inosservato. Il motivo? Roberta è in costume, intenta a rilassarsi in spa. Ma il costume che indossa non copre tutto e l’inquadratura dall’alto rede il post ‘bollente’. Guardate con i vostri occhi:

“In questa vita complicata, bisogna trovare il tempo per se stessi, per amarsi e prendersi cura di sé”, scrive Roberta nella didascalia al post. Ma gli occhi di tutti sono caduti altrove…Una pioggia di likes e commenti ha invaso il post, commenti ricchi di complimenti per la dama del Trono Over, che si conferma una delle più amate della trasmissione di Maria De Filippi. E voi, cosa aspettate a seguirla su Instagram? Non ve ne pentirete