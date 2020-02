In una delle sue IG Stories, Wanda Nara si è immortalata senza vestiti e, soprattutto, in quel preciso momento: ecco di che cosa parliamo.

In attesa di partire nuovamente per l’Italia per la decima puntata del Grande Fratello Vip, Wanda Nara ha deciso di trascorrere una super rilassante domenica sera. È proprio questo che si evince da alcune sue recenti Instagram Stories. Come raccontato in diversi nostri articoli, la bellissima argentina è solita interagire con i suoi followers. Già in diverse occasioni, infatti, la moglie di Mauro Icardi è stata la protagonista di incantevoli e sorprendenti scatti fotografici. L’ultimo risale a qualche ora fa. Quando, nel bel mezzo della domenica sera, l’argentina si è ripresa proprio in un ‘particolare’ momento completamente senza vestiti. Ebbene si, avete letto bene: completamente senza alcun tipo di capo d’abbigliamento. Siete curiosi anche voi di vederla? Ecco tutti i dettagli.

Wanda Nara senza vestiti proprio in quel momento: lo scatto infiamma Instagram

Mai scontata, mai banale, la bellissima Wanda Nara. Nemmeno in questa sua recente Instagram Stories. Com’è solita fare, qualche ora fa, la bellissima argentina ha condiviso una foto sul suo canale social ufficiale davvero spettacolare. È domenica sera e, come ben sapete, prima di raggiungere l’Italia per una nuova ed incredibile puntata del Grande Fratello Vip, la moglie di Mauro Icardi si è dedicata diverse ore di relax. È proprio questo che si evince da alcune sue recenti immagini social. In una delle ultime, risalente a pochissime ore fa, la giovane Wanda si riprende in un momento davvero ‘particolare’ della sua giornata e, soprattutto, senza vestiti. Certo, nulla di ‘scandaloso’, sia chiaro. Ma siete curiosi di vedere da vicino di che cosa parliamo? Diamoci uno sguardo più da vicino:

Ve l’avevamo detto che non era assolutamente nulla di ‘compromettente’. Anche perché, da come si può chiaramente vedere dall’immagine riproposta in alto, Wanda si lascia immortalare senza vestiti proprio perché si sottopone ad una rilassante seduta di massaggio per il suo corpo. E, si sa, quando ci si lascia accarezzare da mani così delicate come sono quelle delle massaggiatrici è opportuno non avere nulla sul proprio corpo. Peccato non poter vedere la reazione dei suoi fan. Perché, senza alcun dubbio, la foto avrebbe riscosso un successo davvero pazzesco. Come sempre, d’altronde.