L’amica geniale, chi è l’attore di Nino Sarratore: età, carriera e vita privata

Questa sera andrà in onda la prima puntata della seconda stagione de “L’amica geniale“, serie tv ispirata dal romanzo di Elena Ferrante e diretta da Saverio Costanzo. La prima stagione ha avuto un successo incredibile, tanto che la Rai ha deciso subito di procedere con la seconda stagione. Le protagoniste saranno sempre Elena Greco e Raffaella Cerullo, detta Lila. Se nella prima stagione abbiamo assistito all’infanzia e all’adolescenza delle due protagoniste, nella seconda stagione Elena e Lila saranno due donne. Elena continuerà gli studi, mentre Lila dovrà affrontare la vita matrimoniale. Le storie delle due ragazze ovviamente si intrecceranno con altri protagonisti, tra i quali Nino Sarratore, figlio di Donato Sarratore.

Chi è Nino Sarratore de L’amica geniale

Nino è uno dei protagonisti della serie tv diretta da Saverio Costanzo. Egli è il figlio di Donato e Lidia Sarratore, rispettivamente Emanuele Valenti e Fabrizia Sacchi. Nino è un ragazzo cupo, silenzioso, che ha un cattivo rapporto con i genitori, specialmente con il padre Donato. Nino, però, rappresenta il principale interesse di Elena e ben presto lo diventerà anche di Lila. Nino sarà l’ago della bilancia nel rapporto tra le due ragazze. Lila, infatti, proverà un interesse per il ragazzo, tradendo la fiducia della sua migliore amica.

Il personaggio di Nino è interpretato da Francesco Serpico, giovane attore emergente. Francesco, prima di entrare nel cast della serie televisiva di Rai Uno, ha esordito a teatro con la scuola di recitazione “De Poche” e nel laboratorio con il regista Vincenzo Mario Saggese. Nel 2012, invece, ha partecipato allo spettacolo di apertura del “Festival della filosofia in Magna Grecia“. Il suo impegno più importante, però, resta quello sul set della serie televisiva tratta dal romanzo di Elena Ferrante. Francesco ha preso parte sia alla prima che alla seconda stagione. In quest’ultima pare che possa essere più al centro della trama. Riguardo alla sua vita privata sappiamo poco, anche perchè sui social non ama mettere in mostra la sua vita quotidiana. Il suo account Instagram è seguito da 15 mila persone e siamo sicuri che con la messa in onda della seconda stagione della serie televisiva possa crescere ancora. Lo scorso novembre, Francesco ha postato una foto sul set della serie televisiva e tra i commenti qualcuno ha addirittura scritto: “Facci sognare ancora“.

L’appuntamento è per stasera alle 21:25 su Rai Uno con la prima puntata della serie televisiva diretta da Saverio Costanzo e tratta dal romanzo di Elena Ferrante.