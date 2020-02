Anna Tatangelo, scatto bollente in palestra: il web si infiamma

Anna Tatangelo pubblica sul suo profilo Instagram Ufficiale un scatto bollente in palestra: il web si infiamma letteralmente

Anna Tatangelo è da sempre un’artista seguita e amatissima dal pubblico Italiano. Divenuta celebre con la sua ‘Una ragazza di periferia’ con cui ha esordito al Festival di Sanremo a soli 16 anni, ha poi avuto una carriera brillante e di successo. Divenuta celebre per essere poi diventata la compagna di vita e di lavoro di Gigi D’Alessio, i due hanno proposto nel corso degli anni molti brani che hanno fatto la storia della musica Italiana, diventandone poi dei veri e propri pilastri. Anna che negli anni è divenuta ancor più bella ed affascinante, sui social è seguitissima dalle ragazze, e non solo. Molte sono le giovani che cercano di imitare il suo stile, fine e raffinato, che negli ultimi tempi è sempre più ricercato e copiato. Ma alla base del suo seguito, non c’è solamente la bravura canora e la bellezza, ma anche l’impegno e la costanza che la donna mette negli allenamenti al fine di avere un fisico perfetto. Dalle linee esplosive e il fisico asciutto, riscuote veramente molto successo. Poco fa l’artista ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram Ufficiale in cui appare in palestra in un momento davvero piccante.

Anna Tatangelo, scatto bollente in palestra: fisico mozzafiato

Negli scorsi giorni abbiamo visto la cantante intenta su Instagram a commentare le performance Sanremesi, insieme alle amiche. Sì, perché reduce dalla scorsa partecipazione al Festival, la donna ha seguito comodamente da casa sua gli sviluppi della competizione, commentando con i suoi follower ed esprimendo le sue preferenze ed opinioni. Oltretutto il compagno Gigi, è stato ospite della seconda serata del Festival per festeggiare i 20 anni di ‘Non dirgli mai‘, brano che l’ha reso celebre in Italia e all’estero. Nonostante la partecipazione del cantante partenopeo al Festival come ospite, la Tatangelo è rimasta a casa per dedicarsi anima e corpo al suo nuovo lavoro musicale. Come anticipato i giorni scorsi, la cantante sta lavorando alla registrazione del nuovo album, quindi è davvero impegnata. Molte sono le foto scattate nella sala registrazione, tra una prova e l’altra.

Nonostante i tantissimi impegni dell’artista, non possono mancare le serate dedicate alle amiche e soprattutto l’allenamento in palestra. Come da consuetudine la donna stamane si è recata nel centro sportivo di fiducia per cimentarsi negli allenamenti. Non è mancata la foto in palestra che ha fatto letteralmente impazzire il web, in cui appare con un fisico mozzafiato e un completino ginnico davvero bello!