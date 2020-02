Grande Fratello Vip, anticipazione clamorosa: nella casa entrerà proprio lui

Grande Fratello Vip, anticipazione clamorosa per la puntata di questa sera: nella casa più spiata entrerà proprio lui, ecco tutti i dettagli.

Come annunciato in un nostro recente articolo, la decima puntata del Grande Fratello Vip sarà davvero imperdibile. Non soltanto per l’ingresso in casa di Lory Del Santo, ma anche per un altro ‘temutissimo’ confronto. Non ci riferiamo a quello tra Serena Enardu e Miriana Trevisan. Perché, come raccontato in un nostro recente articolo, l’ex moglie di Pago non vi entrerà più. Ci riferiamo, invece, ad un altro argomento che, in queste ultime settimane, ha fatto molto chiacchierare. Non soltanto all’interno della casa e, soprattutto, all’interno della casa, ma anche nella puntata di ieri di Live-Non è la D’Urso. Avete già qualche idea? Tranquilli, vi sveleremo noi ogni minimo dettaglio. Vi diciamo soltanto che a dare questa anticipazione clamorosa è stato il profilo ufficiale del GF. Ecco tutti i dettagli.

Grande Fratello Vip, anticipazione da urlo: il confronto tanto atteso

È passato una settimana esatta da quando Antonella Elia, in diretta televisiva al Grande Fratello Vip, ha scoperto che il suo fidanzato è stato ‘beccato’ in compagnia di un’altra donna. Ed è proprio per questo motivo che, nell’appuntamento di questa sera, ci sarà un confronto tra i due. Come raccontato in un nostro recente articolo, Pietro è stato anche ospite nella puntata di ieri di Live-Non è la D’Urso. E, tramite la macchina della verità, ha avuto la possibilità di raccontare la sua versione dei fatti. Ma è proprio nel corso della decima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini che il buon Delle Piane ha l’opportunità di raccontare la sua verità.

Questa è l’anticipazione clamorosa che il profilo social ufficiale del GF Vip ha voluto dare ai suoi telespettatori. Insomma, è sicuramente un momento tanto atteso. Cosa succederà, quindi? E, soprattutto, Antonella gli crederà al suo bel Pietro? Staremo a vedere. L’appuntamento, quindi, è per questa sera su Canale 5.

La reazione di Antonella Elia la settimana scorsa

La reazione iniziale di Antonella Elia alla notizia del suo fidanzato in compagnia della sua ex Fiore Argento è stata davvero da brividi. Dapprima, infatti, si è realmente preoccupata perché credeva fosse successo qualcosa di grave. Successivamente, scoperta l’identità della ‘terza donna’, si è letteralmente infuriata con il suo compagno. E poi, terminata la puntata, si è lasciata andare ad un duro sfogo con Serena Enardu. La Elia, infatti, non riusciva a capire per quale motivo Pietro si è visto con la sua ex fidanzata proprio quando lei non c’era.