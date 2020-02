Grande Fratello Vip, ecco tutte le anticipazioni della decima puntata di lunedì 10 Febbraio: assisteremo ad un nuovo ingresso e ad un confronto.

Ci siamo: dopo una settimana precisa, il Grande Fratello Vip è pronto a ritornare in onda con una decima puntata davvero imperdibile. Stando ad alcune anticipazioni trapelate sul web, l’appuntamento di questa sera ha tutte le ‘carte in regola’ per dimostrarsi più che imperdibile. Certo, anche tutti gli altri precedenti non sono stati affatto da meno, è vero. Eppure, questa sera assisteremo a numerosi colpi di scena. Non soltanto, come raccontato in un nostro recente articolo, ci sarà un confronto tanto atteso tra Serena Enardu e Miriana Trevisan, ex moglie di Pago, ma tanto altro ancora. Siete curiosi di conoscere tutto nei minimi dettagli? Tranquilli, vi accontentiamo immediatamente.

Anticipazioni Grande Fratello decima puntata: cosa accadrà il 10 febbraio

Alfonso Signorini è pronto a regalare una decima puntata del suo reality strepitosa. Accompagnato da Pupo e dalla splendida Wanda Nara, il direttore di ‘Chi’ sarà al timone di un nuovo appuntamento del Grande Fratello Vip più che imperdibile. Come raccontato precedentemente, i colpi di scena saranno davvero tantissimi e, badate bene, tutti davvero incredibili. Ecco tutti i dettagli:

Confronto tra Serena Enardu e Miriana Trevisan: l’ex moglie di Pago, stando ad alcune anticipazioni trapelate sul web, sembrerebbe essere pronta ad entrare nuovamente nella casa. E ad avere un confronto con l’attuale compagna del cantautore sardo. Ma non solo. Sembrerebbe che la Trevisan dovrà dare una brutta notizia al suo ex marito;

Nuovo ingresso: dopo Valeria Marini ed Eva Robin's, questa volta, sarà Lory Del Santo ad entrare in casa. E ad avere un confronto con Antonio Zequila. Diversi anni fa, tra di loro, c'è stato una flirt. Cosa si diranno in diretta televisiva?

Caso 'Antonella Elia': l'opinionista di Piero Chiambretti ha scoperto che, mentre lei è nella casa del Gf, il suo fidanzato si è rivisto con la sua ex fidanzata. Quindi, dati anche i risultati della macchina della verità a Live-Non è la D'Urso, senza alcun dubbio si parlerà ancora di lei;

Eliminato: per tutta la settimana al ballottaggio ci sono stati: Adriana Volpe, Michele Cucuzza, Barbara Alberti e Fabio Testi. Chi di questi quattro, quindi, abbandonerà la casa?

Nuove Nominations: nuova settimana, nuova puntata ed, ovviamente, nuove nominations. Chi saranno i concorrenti più votati dagli inquilini della casa? Lo scopriremo questa sera.

Insomma, una puntata davvero ‘rovente’, c’è da ammetterlo. Anche se, come detto precedentemente, siamo totalmente abituati. Fino a questo momento, infatti, Alfonso Signorini non ha mai deluso le aspettative dei suoi telespettatori.

