Dopo la fantastica esperienza a Sanremo 2020, Antonella Clerici è ritornata a casa ed è stata immortalata di nascosto: ecco come è stata ‘beccata’.

È stata una delle dieci vallette di Sanremo 2020, Antonella Clerici. Compagna di viaggio di Amadeus durante la quarta serata del Festival, la bellissima conduttrice ha lasciato senza parole tutti il pubblico in sala. E non solo. Terminata la manifestazione ed annunciato il vincitore, Antonella è ritornata a casa. Infatti, è proprio qui che, qualche ora fa, è stata immortalata di nascosto. Nella sua ultima foto pubblicata sul suo canale social ufficiale, infatti, si vede chiaramente che la Clerici viene fotografata completamente a sua insaputa. La domanda, però, adesso sorge spontanea: cosa stava facendo? Ecco come è stata beccata l’ex conduttrice de La Prova del Cuoco.

Antonella Clerici fotografata di nascosto: ecco cosa stava facendo

Da quando non è più una presenza fissa in televisione, Antonella Clerici si sta dedicando anima e corpo alla sua famiglia e, soprattutto, anche alla sua casa. È proprio qui, come dicevamo precedentemente, che qualche ora fa si è lasciata immortalare. Anzi, per meglio dire, è proprio qui che è stata immortalata di nascosto. Da quanto mostrato nella sua ultima foto condivisa su Instagram, la bellissima conduttrice Rai era praticamente inconsapevole che, poco più lontano da lei, c’era qualcuno a fotografarla. Non sappiamo, ovviamente, chi sia stato. Se, magari, il suo compagno o, addirittura, la sua piccola Maelle. Fatto sta che, seppur in ambiti ‘casalinghi’, Antonella è sempre splendida. Piuttosto, sapete cosa stava facendo? Ecco tutti i dettagli:

Ecco. È proprio in questo modo che è stata beccata, qualche ora fa, la bellissima Antonella Clerici. Nella sua cucina intenta a leggere, meditare e studiare. In fondo, è la diretta interessata stessa a scriverlo a corredo di questa fantastica fotografia ‘rubata’. Inutile a dire che, come sempre, lo scatto ha ottenuto un successo davvero assoluto. È proprio questa, infatti, la chiave del successo della Clerici: la semplicità.