Nella diretta del Grande Fratello VIP Clizia Incorvaia ha visto il suo ex marito esibirsi sul palco dell'Ariston con il brano Dov'è: le parole per Sarcina spiazzano.

E' cominciata da pochi minuti una nuova puntata del Grande Fratello VIP: quest'anno il reality che si svolge nella casa più spiata d'Italia sta regalando tantissime emozioni e colpi di scena. Una delle protagoniste indiscusse è certamente Clizia Incorvaia: l'ex moglie di Francesco Sarcina, il cantante de Le Vibrazioni, ha cominciato una 'love story' all'interno del programma con Paolo Ciavarro. Questa sera, il conduttore Alfonso Signorini le ha mostrato nella sala led alcune immagini del suo ex marito a Sanremo 2020, concluso appena due giorni fa. La giovane ha voluto dare un consiglio al cantante de Le Vibrazioni.

Grande Fratello VIP, Clizia Incorvaia su Francesco Sarcina: le parole che spiazzano

All’esterno però, il suo ex, cantante de Le Vibrazioni, ha partecipato a Sanremo 2020 con il brano ‘Dov’è‘: nella canzone molte frasi sono dedicate proprio alla concorrente del GF VIP ed Alfonso Signorini ha mostrato a Clizia, appena cominciata la puntata, le immagini del Festival e di Francesco. La giovane concorrente ha commentato così: “E’ un uomo alla ricerca della felicità e di sé stesso. Me l’aspettavo, è sempre stato sofferente”.

‘Dov’è la gioia?‘ ha chiesto Signorini alla Incorvaia la quale ha risposto: “Per me la gioia è aver ritrovato me stessa“. Ha lanciato poi un messaggio al suo ex marito, Francesco Sarcina: “Il mio consiglio è di liberarsi dalle sovrastrutture che ha, dal suo personaggio e di circondarsi di persone sane, con un cuore pulito”. L’influencer allude a qualcuno oppure è un consiglio da persona che le vuole bene? Intanto aggiunge che l’amore che ha provato per lui è stato forte ma si è esaurito. “Ho amato tanto questo uomo, ma l’amore si è esaurito, sono riuscita a leccarmi le mie ferite e rinascere sulle mie ceneri” sono state le sue parole.