In una delle sue ultime foto su Instagram, Diletta Leotta si è lasciata immortalare con indosso un vestito super corto: è impossibile guardare altrove.

È stata una delle reginette indiscusse di Sanremo 2020, Diletta Leotta. Per la prima e per l’ultima serata del Festival, la conduttrice sportiva di Sky ha incantato tutti con la sua enorme bellezza. Sempre raffinata, elegante e stupenda, la siciliana ha saputo catturare, anche in questa occasione, l’attenzione su di sé. Non soltanto, badate bene, per il monologo sulla bellezza che, come raccontato in un nostro recente articolo, ha suscitato numerose polemiche, ma anche per il suo smisurato fascino. Certo, ne siamo consapevoli, è vero. Anche perché, come siamo soliti raccontare, Diletta è spesso protagonista di scatti social più che entusiasmanti. L’ultimo, non a caso, è stato condiviso pochissime ore fa. Quando, di ritorno da un magnifico soggiorno a Sanremo, la conduttrice si lascia fotografare con indosso un fantastico vestito super corto. Siete curiosi di conoscere ulteriori dettagli? Tranquilli, vi mostreremo tutto.

Diletta Leotta, vestito super corto: Instagram si fa ‘rovente’ quando alza la gamba

Nonostante il suo impegno a Sanremo 2020, Diletta Leotta non ha smesso di interagire con il suo amato pubblico. A partire dalla mattina appena sveglia. Fino alle prove e al backstage. È proprio per questo motivo che, di ritorno da questa splendida esperienza lavorativa, ha voluto condividere una foto più che entusiasmante. Siamo soliti ammirare la sua bellezza, è vero. Eppure, in suddetto scatto social, la giovane Leotta si è letteralmente superata. Come dicevamo precedentemente, la bellissima siciliana si lascia immortalare con indosso un delizioso vestito colorato. Eppure, c’è un ‘particolare’ dettaglio che non può assolutamente passare inosservato. A che cosa ci riferiamo? Diamoci uno sguardo molto più da vicino:

Da come si può chiaramente vedere dall’immagine riproposta in alto, il vestito indossato dalla bellissima Diletta Leotta è super corto. E, data anche la posizione delle sue gambe, Instagram è finito completamente ‘in fiamme’. Da come mostrato in alto, la conduttrice sportiva di Sky alza la gamba sul monopattino. Ed è proprio per questo motivo che si mette chiaramente in mostra la perfetta forma fisica della siciliana. Non a caso, in un batter baleno, lo scatto è stato letteralmente bombardo di likes e di commenti di apprezzamento. E non solo. Perché, come al solito, è scattata una vera e propria ironia social.

Le parole sul monologo fatto a Sanremo

Nel corso della prima puntata di Sanremo 2020, Diletta Leotta è stata la protagonista di uno splendido monologo sulla bellezza. Che, purtroppo, non è stato apprezzato da tutti. È proprio per questo motivo che, all’indomani delle polemiche suscitate, la siciliana è intervenuta ai microfoni di Storie Italiane per chiarire la sua posizione.