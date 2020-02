Diodato, “Fai rumore” è dedicata a Levante? A Vieni da me, da Caterina Balivo,Francesco Facchinetti svela la verità.

Diodato è il vincitore della settantesima edizione del Festival di Sanremo. La sua ‘Fai rumore’ ha messo d’accordo davvero tutti. Un brano emozionante, che Antonio Diodato, in arte Diodato, ha interpretato alla perfezione. Ma a chi sarà mai dedicata la dolcissima canzone vincitrice di Sanremo 2020? Ebbene, una marea di voci di gossip si è abbattuta sul cantante, subito dopo il trionfo al Festival. Il motivo? Per molti, il brano Fai Rumore è dedicato a Levante, anche lei tra i Big di Sanremo 2020, ex fidanzata di Diodato. Ad intervenire sulla questione, qualche ora fa a Vieni da me, ci ha pensato Francesco Facchinetti. Per l’agente, il brano è proprio dedicato alla bella cantante. Scopriamo cosa ha rivelato.

Diodato, “Fai rumore” è dedicata a Levante? Francesco Facchinetti è sicuro di si

Il brano Fai rumore di Diodato è dedicato alla sua ex Levante? Per Francesco Facchinetti si! Ospite da Caterina Balivo nella puntata di oggi di Vieni da me, l’agente ha assicurato il pubblico: “Antonio è poco avvezzo al gossip, ma questa canzone è dedicata a lei!”. Francesco sembra essere davvero sicuro che le parole emozionanti della canzone vincitrice di Sanremo siano state ispirate proprio dalla storia d’amore con Levante. Facchinetti continua elogiando Diodato e il suo talento: “È la canzone più bella. Magari non sarà la iù venduta o la più passata alla radio ma è la più bella. Ha vinto la normalità, Antonio è uno che canta da paura.” Questa l’opinione di Facchinetti. Fai rumore sarà davvero dedicata a Levante? La cantante, in ogni caso, ha reagito con entusiasmo alla notizia della vittoria di Diodato, definendosi molto contente per Antonio. In attesa di ulteriori news sulla vicenda, i fan sognano il ritorno di fiamma.

E voi, che idea vi siete fatti sulla questione? Credete che il meraviglioso brano vincitore di Sanremo 2020 sia dedicato a Levante?