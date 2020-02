Elettra Lamborghini, la splendida notizia per i fan della cantante: è di poco fa l’annuncio ufficiale sul suo profilo social Instagram

Un Festival di Sanremo davvero speciale quello di Elettra Lamborghini, che nonostante sia arrivata 21 in classifica, sta riscuotendo un successo enorme con la sua ‘Musica – e il resto scompare’. La cantante che per la prima volta è salita sul palcoscenico dell’Ariston, sta riscuotendo moltissimo successo sulle varie piattaforme Musicali, in primis Youtube e Spotify. Una hit che nel corso delle 5 serate del Festival ha conquistato e convinto più il pubblico che la giuria. Ma la cantante si dice comunque soddisfatta dei risultati, visto l’impegno e la passione con cui si è dedicata alla competizione. Non sono mancati ovviamente i momenti divertenti in questo Festival, in cui la parola d’ordine è stata certamente ‘Diversità’. Che dire, un’esperienza unica per la donna, che poco fa ha dato un annuncio davvero speciale, che tutti i fan stavano aspettando!

Elettra Lamborghini, splendida notizia per i fan: l’annuncio ufficiale che tutti aspettavano

Elettra è divenuta famosa soprattutto per le sue canzoni in spagnolo, che oltre a renderla celebre, l’hanno resa una vera e propria icona. E’ stato certamente una bella sorpresa sentirla cantare in Italiano piuttosto che in spagnolo, eppure molti si sono chiesti come sarebbe la sua bellissima ‘Musica – e il resto scompare’ tradotta. Curiosità che sarà presto svelata! Già perché attraverso le Instagram Stories della cantante abbiamo potuto notare tutto il suo dispiacere nello svegliarsi non più nella città ligure, ma a casa sua.

Ma superato il dispiacere iniziale e ripercorsi insieme i momenti più divertenti che l’hanno vista protagonista, la ragazza ha dato uno splendido annuncio! Elettra ha infatti annunciato a tutti i propri fan che presto uscirà la versione spagnola di ‘Musica – e il resto scompare’, pubblicando un piccolo assaggio della canzone.